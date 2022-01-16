УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с Путиным

16 января 2022, 13:08

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда".

Макрон
Макрон / УНИАН

Переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет Le Journal du Dimanche, Макрон считает, что сейчас они (переговоры - ред.) "необходимы как никогда".

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

Реклама

Встреча в нормандском формате

Напомним, Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Переговоры в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата.

Зеленский, Макрон и Шольц готовы работать над обеспечением запуска решений, принятых по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже 2019 года.

Читайте такжеСоветники Шольца и Макрона едут в Украину: у Зеленского объявили о встрече по Донбассу

Читайте также:

viber
Франция Эммануэль Макрон Украина Россия
Сейчас вы просматриваете новость «"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с Путиным». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечерЧто должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечер Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в УкраинеКуртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способыКак быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы Это фиаско, Россия!Это фиаско, Россия!
14:03

Царские амбиции Путина не ограничиваются Украиной – британский министр

14:01

Что будет с организмом при ежедневном употреблении бананов - ответ врачаВидео

13:49

В феврале Украину накроет аномальная погодаВидео

13:44

Опубликован полный список запретных для курения мест: где можно получить штрафВидео

13:29

В центре Одессы пожилую женщину бросили в мусорный бак и подкатили контейнер к пункту обогрева

Реклама
13:12

"Вирус-вымогатель": в Microsoft раскрыли детали расследования хакерских атак на госсайты УкраиныВидео

13:08

"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с ПутинымВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

12:59

В Николаевской области мужчина изнасиловал ребенка и убеждал, что "это маленький секрет"Видео

12:46

Доллар резко взлетит: украинцам дали прогноз на 2022 годВидео

12:45

Надя Дорофеева показала голого Дантеса

12:41

Ход Петроммнение

12:23

Звездная украинская спортсменка в крошечном бикини сверкнула пышным бюстомВидео

12:11

Россия не собирается нападать на Украину - ПесковВидео

12:05

ЧП в Карпатах: на женщину с ребенком сошла лавинаВидео

12:05

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

11:34

Или украинский, или две версии издания: в Украине заработала новая норма языкового закона

11:17

Погибла в день рождения: появились детали трагического восхождения туристов на ГоверлуВидео

11:11

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

10:51

Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвиненияВидео

Реклама
10:12

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:46

65 гривен за кг: в Украине рекордно подорожала гречкаВидео

09:27

Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевлеВидео

08:52

Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Видео

08:16

С мешком на голове валялась на чердаке: на Закарпатье мужчина жестоко убил и изуродовал тело женщиныВидео

08:15

В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализацийВидео

08:01

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

07:45

Игра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и СШАмнение

07:35

Вторжение России в Украину "неотвратимо и неизбежно", следующая неделя решающая - британский депутатВидео

06:28

Санкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает Россиюмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:02

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабряВидео

04:44

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

04:17

Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

03:50

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

03:15

Врач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовить

02:46

Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звездаВидео

02:14

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в УкраинуВидео

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

Реклама
00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять