"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с Путиным

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда".
Переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Как пишет Le Journal du Dimanche, Макрон считает, что сейчас они (переговоры - ред.) "необходимы как никогда".
"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".
"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".
Встреча в нормандском формате
Напомним, Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.
Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.
Переговоры в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата.
Зеленский, Макрон и Шольц готовы работать над обеспечением запуска решений, принятых по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже 2019 года.
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