"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с Путиным

Макрон / УНИАН

Переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет Le Journal du Dimanche, Макрон считает, что сейчас они (переговоры - ред.) "необходимы как никогда".

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

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Встреча в нормандском формате

Напомним, Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Переговоры в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата.

Зеленский, Макрон и Шольц готовы работать над обеспечением запуска решений, принятых по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже 2019 года.

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