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Неожиданный преемник: таролог раскрыла, кто метит на место Путина

20 мая 2022, 03:40

Людмила Хомутовская рассказала, кто является реальной кандидатурой на замену Владимиру Путину.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

У президента РФ Владимира Путина серьезное ухудшение состояния здоровья, которое продолжает прогрессировать, заявила таролог Людмила Хомутовская.

В интервью ведущему Юрию Третьяку она сказала, что в связи с планируемой хирургической операцией может встать вопрос о смене власти в РФ.

Эксперт утверждает, что в окружении президента РФ уже решили вопрос с преемником.

"Там есть заменитель, который ждет. Операция пройдет очень трудно для Путина и здесь восстановление довольно трудное. Так что я не вижу его быстрого возвращения назад, вот так", - говорит она.

По ее словам, реальной кандидатурой на замену Путину является секретарь СНБО РФ Николай Патрушев.

"Да, это он. Единственное, что там не один Патрушев. Там идет еще кто-то, о ком мы, возможно, не будем знать. Какой-то соратник Путина. Умно со стороны Путина", - добавила Хомутовская.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.

Владимир Путин
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