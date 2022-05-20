Неожиданный преемник: таролог раскрыла, кто метит на место Путина

Людмила Хомутовская рассказала, кто является реальной кандидатурой на замену Владимиру Путину.
У президента РФ Владимира Путина серьезное ухудшение состояния здоровья, которое продолжает прогрессировать, заявила таролог Людмила Хомутовская.
В интервью ведущему Юрию Третьяку она сказала, что в связи с планируемой хирургической операцией может встать вопрос о смене власти в РФ.
Эксперт утверждает, что в окружении президента РФ уже решили вопрос с преемником.
"Там есть заменитель, который ждет. Операция пройдет очень трудно для Путина и здесь восстановление довольно трудное. Так что я не вижу его быстрого возвращения назад, вот так", - говорит она.
По ее словам, реальной кандидатурой на замену Путину является секретарь СНБО РФ Николай Патрушев.
"Да, это он. Единственное, что там не один Патрушев. Там идет еще кто-то, о ком мы, возможно, не будем знать. Какой-то соратник Путина. Умно со стороны Путина", - добавила Хомутовская.
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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.