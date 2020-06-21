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Непогода в Польше: повреждены дома и подтоплены дороги - фото

Спасательным службам в Польше за сутки пришлось совершить около 2800 выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия мощных ливней.

21 июня 2020, 21:14
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Из-за непогоды в ряде регионов Польши были повреждены дома и деревья, а также целые улицы в населенных пунктах были подтоплены.

Об этом сообщает RMF FM.

Спасательным службам в Польше за сутки пришлось совершить около 2800 выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия мощных ливней и шквального ветра - убрать поломанные деревья, расчистить дороги, починить линии электропередач, откачать воду из подтопленных домов.

Больше всего пострадали Малопольское и Опольское воеводство.

В селе Щижиц в Лимановским уезде Малопольского воеводства пришлось эвакуировать первый этаж местной больницы после того как река, которая протекает через село, вышла из берегов. Местные жители говорят, что вода поднялась за какие-то несколько десятков минут, не оставив им времени спасать собственность.

Из-за высокого уровня воды в другом селе частично обвалилась дорога вдоль реки. В этом же уезде у деревни Слопнице в реке нашли мертвым 50-летнего мужчину. Обстоятельства его смерти пока не установлены.

Серьезно пострадало село Лапанув в соседнем Бохенского уезде. Местные жители говорят, что не припомнят подобных наводнений раньше. По их словам, вода за четверть часа поднялась на 2 метра. Вода поднялась также в реках в Силезском и Нижнесилезском воеводствах.

Как ранее писал Главред, во Львове 20 июня произошел обширный ливень, после которого многие улицы города оказались затопленными.

Напомним, сильный дождь в Москве 20 июня 2020 года доставил немало неприятностей местным жителям.

Как ранее сообщалось, 12 июня Днепр за 15 минут залило мощным ливнем. Непогода повалила деревья и оборвала провода.

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