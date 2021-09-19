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Нет иммунитета: дети во всем мире массово заражаются респираторным вирусом

19 сентября 2021, 07:30
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Ввсплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

коронавирус
Дети во всем мире заражаются респираторным вирусом / Reuters

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей.

Как заявил глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов. Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса, сообщает BBC News.

Отмечается, что всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей.

В США до 60 % младенцев заражаются респираторно-синцитиальным вирусом во время первого эпидемического сезона, и практически все дети переносят инфекцию к возрасту двух-трех лет.

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Среди всех инфицированных этим вирусом лишь у 2—3 % возникает капиллярный бронхит и имеются показания к госпитализации. Некоторые новорожденные могут быть инфицированы несколько раз даже в период одного эпидемического сезона. Тяжелые инфекции значительно чаще встречаются среди пожилых людей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности вакцинации детей от COVID-19. Однако в ВОЗ заверили, что дети не входят в группу людей, которым нужно делать прививку в первую очередь. При этом нужны доказательства для того, чтобы появились общие рекомендации по прививкам детям.

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