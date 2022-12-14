"Неудержимо лгал": Гиркин и Соловьев сцепились из-за войны в Украине

В ответ на "наезд" Игорь Гиркин обвинил Владимира Соловьева во лжи и вызвал его на публичные дебаты.

Игорь Гиркин и Владимир Соловьев устроили публичную свару / Medialeaks, Скриншот

Печально известный российский пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине.

Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся. При этом "Стрелок" ответил в Telegram Соловьеву не менее "вежливо".

В ответ на "наезд" Гиркин обвинил Соловьева во лжи и пригласил его на публичные дебаты.

"Сегодня с утра некто Владимир Рудольфович Соловьев (шапиро) на своем радио и телеграмм-канале рассказывал обо мне много нехорошего. Как обычно — обильно и неудержимо лгал", — пишет беглый террорист.

"По любой теме, какую он захочет поднять (кроме моей личной жизни, вопросы которой даже такое "резиновое изделие № 2", как он - не касаются ни разу)", — пишет "Стрелок".

По его словам, он готов дебатировать с пропагандистом на любой нейтральной территории. Его условия — чтобы это не была площадка Соловьева и спонсоров, а дискуссия должна проходить в прямом эфире и сниматься "нейтральными" операторами.

"Впрочем на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое насквозь лживое существо не станет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ" в условиях, на которые легко пошли Навальный и Красовский", — добавил Гиркин.

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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