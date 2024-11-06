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"Новая реальность для украинцев": эксперт озвучил планы Трампа относительно войны

Марина Фурман
6 ноября 2024, 13:32
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По мнению обозревателя, победа Дональда Трампа на выборах в США - это темный день для украинцев.
Флаг, Трамп
Что ждать Украине после победы Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с facebook.com/DonaldTrump

Основное:

  • У Трампа есть свой План по войне в Украине
  • Украинцам придется жить в новой реальности

Украине придется жить в новой реальности после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом заявил международный обозреватель Юрий Физер в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, украинцам все же стоит ждать определенных изменений.

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"Для украинцев это, если не черный день, то по крайней мере темный. Сегодня мы проснулись в новой реальности, и в этой реальности нам придется жить с 20 января следующего года. Дональд Трамп уже объявил себя победителем на выборах", - подчеркнул он.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Выборы в США / Инфографика Главред

Юрий Физер вспоминает, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что война не нужна ни миру, ни США, также он отмечал, что имеет определенный план для завершения войны, хотя никто его не видел. Даже во время своей речи республиканец отметил, что "больше никаких войн во время его каденции".

"Трамп намекал, что именно он хочет сделать для завершения войны. Он отметил, что от одного заберет, то есть от Украины и президента нашего государства Владимира Зеленского - заберет оружие и финансирование, а второму добавит, то есть заберет санкции и восстановит экономическое сотрудничество с Путиным. Таким образом, он хочет посадить за стол переговоров и утверждает, что именно этот стол должен стать местом, где будет решено завершение войны", - добавил Физер.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Выборы в США - последние новости

Как писал ранее Главред, американский политик Дональд Трамп, который участвовал в выборах США объявил о своей победе лично. По его словам, теперь он стал и 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов.

Во время своей речи республиканец пообещал, что он закончит войну. Также Трамп подчеркнул, что курс США "развернется на 180 градусов" и это будет время, когда американцы восстановят контроль в своей стране. Политик заявил, что налоги будут снижены, а у США будет больше нефти, чем у Саудовской Аравии и России.

Тем временем Маркус Цинер, эксперт Немецкого фонда Маршалла считает, что Трамп может подорвать военную помощь Киеву от крупнейшего донора - США и подтолкнуть к территориальным уступкам.

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