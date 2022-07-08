Новость "фюрера" не обрадовала: СМИ выяснили пол будущего ребенка Путина и Кабаевой

Стал известен пол будущего ребенка Кабаевой и Путина / Фото УНИАН, скриншот ​

В СМИ упорно ходят слухи о том, что любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева снова беременна. Telegram-канал GeneralSVR пишет о том, что стал известен, кого ждет сожительница президента РФ - мальчика или девочку.

По данным канала, Кабаева родит Путину еще одну дочь.

"Известие совсем не обрадовало будущего отца и президента России в одном лице, который высказал мнение, что детей и так хватает, а дочерей и подавно, чем очень расстроил Алину Маратовну", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал со ссылкой на GeneralSVR, что Путин якобы требовал, чтобы Кабаева сделала аборт. Женщина не соглашалась, поэтому в семье диктатора происходили постоянные скандалы.

Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

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Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - всегда говорил Путин.

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