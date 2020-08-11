В Минске ОМОН разогнал людей у ворот бастующего предприятия

ОМОН разогнал людей у проходной завода в Минске / Скриншот

В Минске ОМОН разогнал людей, собравшихся возле проходной электротехнического завода, чтобы поддержать бастующих рабочих предприятия.

Задержано минимум два человека, сообщает Еврорадио.

Рабочие завода стояли возле проходной и высказывали свое недовольство. Поддержать рабочих пришли обычные люди, которые живут рядом с заводом.

В то же время в Минске водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену.

Забастовал 4-й троллейбусный парк, сообщает телеграм-канал Баста!.

Водители отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса вечером 10 августа.

Кроме того, работники Белшины в Бобруйске также начали забастовку.

Об этом Charter97.org сообщил рабочий завода.

"Я работаю на Белшине. Мы, работники Белшины, солидарны с народом Беларуси. Мы объявили забастовку", - сообщил рабочий.

При этом на предприятии Белэнергосетьпроект в Минске также началась забастовка.

По данным телеграм-канал @belamova, сотрудники предприятия покинули рабочие места.

Бастующие сотрудники Белэнергосетьпроекта / @belamova

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, работники Минского маргаринового завода массово ушли с работы и присоединились к всеобщей забастовке.

Отметим, что в Сети опубликовано видео, как работники минских предприятий массово покидают рабочие места.

"В стране началась Общенациональная забастовка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа.

Работники сообщили, что в цехах собираются десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.