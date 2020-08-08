Задержанных в Беларуси украинских журналистов депортировали

Украинских журналистов депортировали / скриншот facebook.com/irina.romaliyskaya

Двух украинских журналистов "Настоящего времени", которых задержали днем 7 августа в Минске, депортировали из Беларуси в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В посольстве Украины в Беларуси рассказали, что "двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса".

Одна из депортированных Ирина Ромалийская сообщила в Facebook, что параллельно журналистам "влепили запрет на въезд". По словам ее коллеги Ивана Гребенюка, запрет сроком в 10 лет.

"Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - сказала Ромалийская.

Читайте такжеЗадержание украинских журналистов: в МИД ответили на выпад МинскаНапомним, 7 августа правоохранительные органы Беларуси задержали в Минске троих журналистов издания Настоящее время – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщается на сайте издания Настоящее время.

Задержание произошло в отеле Минск. Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк работают в издании Настоящее время – проект Радио Свобода.

Согласно информации издания, они находятся в Московском РУВД города Минска. Причина их задержания на данный момент не установлена. Телефоны журналистов, а также собкора Настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича, не доступны.