Чехия выдворила двух российских дипломатов: в России резко отреагировали

Чехия публично выслала двух российских дипломатов в связи со случаем предполагаемого покушения на чешских политиков с помощью рицина (белкового токсина растительного происхождения).

Об этом сообщает чешское издание Hospodarske Noviny со ссылкой на информацию от премьер-министра государства Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека.

"Все дело возникло в результате внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства в Праге, когда один из них направил в Службу безопасности целевую информацию о запланированном нападении на чешских политиков", - сказал Бабиш.

Чешские политики подчеркивают, что пытались решить вопрос без огласки, однако Кремль отказывался сотрудничать. Поэтому у власти не было иного выхода, как объявить двух дипломатов персонами нон-грата. В Праге понимают, что их действия могут вызвать ответную реакцию в Москве, поэтому отнеслись к расследованию со свей ответственностью.

"Мы хотели решить эту ситуацию без огласки и изначально общались с российским посольством в этом контексте. Но в итоге дипломатическое решение оказалось невозможным - подход Российской Федерации не дает нам выбора, даже с осознанием соответствующих шагов", - сказал Петржичек.

По словам премьера, инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям, однако государство не может терпеть подобные происшествия на своей территории.

"Мы суверенное государство, и такие действия на нашей территории неприемлемы", - добавил премьер.

Разумеется, реакция последовала и с российской стороны.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который сначала был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении посольства РФ, размещенном в пятницу в Facebook.

Отметим, конфликт возник после того, как стало известно об особе с дипломатическим паспортом, которая планировала использовать смертельный яд, рицин, для покушения на жизнь мэра Праги и глав двух районов города.

Напомним, полицейскую охрану предоставили инициаторам сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии Праге, поскольку им поступают угрозы со стороны России.

Как ранее сообщалось, летом минувшего года неизвестные облили красной краской памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который установлен в Праге.