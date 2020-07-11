В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды

В Польше создадут музей жертв волынской резни / Фото: flickr.com/wlodi

В Польше решили создать Институт правды и музей жертв волынской резни. Учреждение будет находиться в польском городе Хелм.

Как сообщает Radio Lublin, создание организации анонсировал вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин.

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью убитым полякам и всем, кто пострадал на Волыни. Это чрезвычайно важная историческая инициатива, которая восстановит память о геноциде и его жертвах. Здесь почтили память только тех украинцев, которые в то время спасли жизнь своим соседям или польским членам их семей. Это инициатива XXI века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о приграничных районах Польши", — сказал вице-премьер.

Читайте такжеИсторик пояснил, зачем Путин обвиняет Польшу в начале Второй мировой войныПри этом глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский сказал 11 июля во время посещения варшавского памятника жертвам Волынской трагедии, что произошедшее на Волыни в 1940-х гг. является геноцидом. В то же время он вспомнил об украинцах, которые во времена Волынской трагедии помогали полякам и спасали их.

Как ранее сообщалось, в польской деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили 12 человек, трое из них – украинцы. Ликвидировали огонь до утра субботы.

Напомним, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.