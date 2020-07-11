УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды

В Варшаве представили концепцию двух организаций.

11 июля 2020, 22:42
польша
В Польше создадут музей жертв волынской резни / Фото: flickr.com/wlodi

В Польше решили создать Институт правды и музей жертв волынской резни. Учреждение будет находиться в польском городе Хелм.

Как сообщает Radio Lublin, создание организации анонсировал вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин.

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью убитым полякам и всем, кто пострадал на Волыни. Это чрезвычайно важная историческая инициатива, которая восстановит память о геноциде и его жертвах. Здесь почтили память только тех украинцев, которые в то время спасли жизнь своим соседям или польским членам их семей. Это инициатива XXI века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о приграничных районах Польши", — сказал вице-премьер.

Читайте такжеИсторик пояснил, зачем Путин обвиняет Польшу в начале Второй мировой войныПри этом глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский сказал 11 июля во время посещения варшавского памятника жертвам Волынской трагедии, что произошедшее на Волыни в 1940-х гг. является геноцидом. В то же время он вспомнил об украинцах, которые во времена Волынской трагедии помогали полякам и спасали их.

Как ранее сообщалось, в польской деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили 12 человек, трое из них – украинцы. Ликвидировали огонь до утра субботы.

Напомним, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.

новости Польши Волынская резня новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:58
Опасный груз от Путина: в Крыму заметили колонну военной техники
22:42
В Польше создают музей жертв волынской резни и институт правды
22:41
"Нам объявили войну": больной коронавирусом врач обратился к украинцам Видео
22:28
В Минздраве озвучили достойную зарплату для врачей
22:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
21:57
Мечеть в соборе Святой Софии: Эрдоган резко ответил на критику
21:49
Вирусолог пояснила риски повторного заражения Covid-19 Видео
21:33
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
21:23
В России добровольцы рассказали о самочувствии после вакцины от Covid-19
21:03
Паводки и селевые потоки: синоптики припугнули жителей западных областей
20:35
Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора
20:32
Ранение активиста в Николаеве: в полиции назвали истинную причину
19:55
Кинотеатры на карантине: в Минздраве дали рекомендации по посещению
19:46
Обнародованы новые правила въезда в Хорватию для украинцев
19:33
"Вторжение" самолета РФ в пространство Украины: появился официальный ответ Видео
19:26
Авария танкера Delfi: Криклий назвал сроки и условия подъема судна
18:55
В Украине дороги на море сковали километровые пробки: опубликовано видео Видео
18:00
"Страшная ошибка": Комаровский забил тревогу из-за карантина Видео
17:35
Стало известно, как Янукович шикарно отметил в России юбилей
17:26
Тотальное тестирование: в украинских аэропортах готовят "сюрприз" из-за COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять