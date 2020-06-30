Президент Чехии назвал девиз протестов в США расистским

Президент Милош Земан и посол США Стивен Кинг во время выступления чешского лидера / Фото: Аktualne.cz

Президент Чехии Милош Земан заявил, что девиз американских протестов Black Lives Matter - расистский. Мнение он высказал во время визита в резиденцию посла США по случаю 244-й годовщины Дня независимости США.

"Мы не можем игнорировать эту опасность, мы должны с ней столкнуться", - цитирует его Аktualne.cz.

Земан раскритиковал беспорядки на улицах, разрушение статуй и поджог автомобилей. Он напомнил, что высказывает мнение, как друг США.

"И из обеих этих ролей я говорю, что лозунг Black Lives Matter является расистским, потому что он имеет значение во всех жизнях", - сказал он.

На праздновании Земан объявил, что его речь на этот раз будет немного грубой и не такой теплой, как обычно. Он процитировал стихи из песни Old Time Religion, критикуя лидеров мнений и поведение американских протестующих.

"То, что было достаточно хорошо для моего отца, то, что было достаточно хорошо для моей матери, достаточно хорошо для меня", - сказал он.

По его словам, гражданам США и Чехии необходимо сохранять свободу мнений и здравый смысл.

"То же самое касается так называемых лидеров мнений. Мне не нужны новые старшие братья, мне не нужны новые лидеры мнений", - сказал Земан.