Новый год 2022 уже наступил: кто первым встретил год Тигра

Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

31 декабря в 12 часов по киевскому времени на планету Земля пришел Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.

Интересно, но чтобы на всей планете наступил новый год, нужны сутки.

Каждый час, а иногда и каждые полчаса, Новый год наступает в разных странах 0 от Востока до Запада.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

12:00 31 декабря - острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.

13:00 31 декабря - Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.

14:00 31 декабря - Дальний Восток России, в том числе Камчатка.

14:30-15:00 31 декабря – Австралия.

17:00 31 декабря - Япония, Южная Корея, Северная Корея.

18:00 31 декабря - Китай.

19:00 31 декабря - Индонезия.

20:00 31 декабря - Бангладеш, Шри-Ланка.

20:15 31 декабря - Непал.

20:30 31 декабря - Индия.

21:00 31 декабря - Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

21:30 31 декабря - Афганистан.

22:00 31 декабря - Армения, Азербайджан, Грузия.

23:00 31 декабря - Россия, Беларусь.

00:00 1 января - Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

01:00 1 января - Центральная и Западная Европа, часть Африки.

02:00 1 января - Великобритания, Португалия.

04:00 1 января - Бразилия.

05:30 1 января - восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.

07:00 1 января - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

13:00 1 января - Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

Последними Новый год встретят 1 января в 13:00 по киевскому времени жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.

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