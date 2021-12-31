Новый год 2022 уже наступил: кто первым встретил год Тигра

Последними Новый год встретят 1 января в 13:00 по киевскому времени жители Самоа.
31 декабря в 12 часов по киевскому времени на планету Земля пришел Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.
Интересно, но чтобы на всей планете наступил новый год, нужны сутки.
Каждый час, а иногда и каждые полчаса, Новый год наступает в разных странах 0 от Востока до Запада.
Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):
- 12:00 31 декабря - острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.
- 13:00 31 декабря - Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
- 14:00 31 декабря - Дальний Восток России, в том числе Камчатка.
- 14:30-15:00 31 декабря – Австралия.
- 17:00 31 декабря - Япония, Южная Корея, Северная Корея.
- 18:00 31 декабря - Китай.
- 19:00 31 декабря - Индонезия.
- 20:00 31 декабря - Бангладеш, Шри-Ланка.
- 20:15 31 декабря - Непал.
- 20:30 31 декабря - Индия.
- 21:00 31 декабря - Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
- 21:30 31 декабря - Афганистан.
- 22:00 31 декабря - Армения, Азербайджан, Грузия.
- 23:00 31 декабря - Россия, Беларусь.
- 00:00 1 января - Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
- 01:00 1 января - Центральная и Западная Европа, часть Африки.
- 02:00 1 января - Великобритания, Португалия.
- 04:00 1 января - Бразилия.
- 05:30 1 января - восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.
- 07:00 1 января - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 января - Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).
Последними Новый год встретят 1 января в 13:00 по киевскому времени жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.
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Автор: Мария Тупик