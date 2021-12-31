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Новый год 2022 уже наступил: кто первым встретил год Тигра

31 декабря 2021, 14:32

Последними Новый год встретят 1 января в 13:00 по киевскому времени жители Самоа.

Новый год
Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

31 декабря в 12 часов по киевскому времени на планету Земля пришел Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.

Интересно, но чтобы на всей планете наступил новый год, нужны сутки.

Каждый час, а иногда и каждые полчаса, Новый год наступает в разных странах 0 от Востока до Запада.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

  • 12:00 31 декабря - острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.
  • 13:00 31 декабря - Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
  • 14:00 31 декабря - Дальний Восток России, в том числе Камчатка.
  • 14:30-15:00 31 декабря – Австралия.
  • 17:00 31 декабря - Япония, Южная Корея, Северная Корея.
  • 18:00 31 декабря - Китай.
  • 19:00 31 декабря - Индонезия.
  • 20:00 31 декабря - Бангладеш, Шри-Ланка.
  • 20:15 31 декабря - Непал.
  • 20:30 31 декабря - Индия.
  • 21:00 31 декабря - Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
  • 21:30 31 декабря - Афганистан.
  • 22:00 31 декабря - Армения, Азербайджан, Грузия.
  • 23:00 31 декабря - Россия, Беларусь.
  • 00:00 1 января - Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
  • 01:00 1 января - Центральная и Западная Европа, часть Африки.
  • 02:00 1 января - Великобритания, Португалия.
  • 04:00 1 января - Бразилия.
  • 05:30 1 января - восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.
  • 07:00 1 января - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
  • 13:00 1 января - Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

Последними Новый год встретят 1 января в 13:00 по киевскому времени жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.

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