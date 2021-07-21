Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку

Масштабная стройка в Подмосковье / МБХ-Медиа

В Подмосковье недалеко от резиденции президента Владимира Путина Ново-Огарево продолжается масштабное секретное строительство. Назначение объекта пока остается неизвестным.

Многоэтажные объекты возводят на участке земли площадью 107 тысяч квадратных метров, который расположен на берегу Москвы-реки, рядом с резиденцией российского президента, пишет МБХ медиа.

В сообщении отмечается, что на подъездах к участку дежурят сотрудники полиции, которые не пропускают внутрь машины и пешеходов, ссылаясь на то, что ведется строительство режимного объекта.

Также подчеркивается, что на территории уже закончилось строительство гостевого дома площадью около 400 тысяч квадратных метров. По словам строителей, кроме этого там возводят ледовую площадку площадью около 30 тысяч квадратных метров без учета подземных этажей, а также четырехэтажный гостевой комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров.

/ МБХ-Медиа

А из противоположного от резиденции Путина берега Москвы-реки строят двухполосный мост с тротуаром, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн рублей.

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/ МБХ-Медиа

Кроме того, в сообщении уточняется, что земельный участок, где происходит масштабное строительство, принадлежит Российской Федерации, однако весной 2020 года он должен был быть передан в пользование Федеральной службе охраны. В то же время предназначение этой земли — для сельскохозяйственных нужд, а это значит, что строительство на ней должно быть запрещено.

/ МБХ-Медиа

Напомним, ранее в Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.

В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.

В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.