УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку

21 июля 2021, 01:14
Прослушать новость
Остановить

Гигантская стройка идет на участке земли площадью 107 тысяч квадратных метров.

Масштабная стройка в Подмосковье / МБХ-Медиа

В Подмосковье недалеко от резиденции президента Владимира Путина Ново-Огарево продолжается масштабное секретное строительство. Назначение объекта пока остается неизвестным.

Многоэтажные объекты возводят на участке земли площадью 107 тысяч квадратных метров, который расположен на берегу Москвы-реки, рядом с резиденцией российского президента, пишет МБХ медиа.

В сообщении отмечается, что на подъездах к участку дежурят сотрудники полиции, которые не пропускают внутрь машины и пешеходов, ссылаясь на то, что ведется строительство режимного объекта.

Также подчеркивается, что на территории уже закончилось строительство гостевого дома площадью около 400 тысяч квадратных метров. По словам строителей, кроме этого там возводят ледовую площадку площадью около 30 тысяч квадратных метров без учета подземных этажей, а также четырехэтажный гостевой комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров.

/ МБХ-Медиа

А из противоположного от резиденции Путина берега Москвы-реки строят двухполосный мост с тротуаром, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн рублей.

Реклама
/ МБХ-Медиа

Кроме того, в сообщении уточняется, что земельный участок, где происходит масштабное строительство, принадлежит Российской Федерации, однако весной 2020 года он должен был быть передан в пользование Федеральной службе охраны. В то же время предназначение этой земли — для сельскохозяйственных нужд, а это значит, что строительство на ней должно быть запрещено.

/ МБХ-Медиа

Напомним, ранее в Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.

В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.

В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.

новости России Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанниковС Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников "Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель VansВ моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношенияхАлександр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях

Последние новости

01:14

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку

00:51

Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

20 июля, вторник
23:51

В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик Видео

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака Видео

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

Реклама
22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

21:18

На Украину надвигается опасный шторм и ураган Видео

20:54

Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза

20:49

Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

20:42

"Отрубил жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке Видео

20:40

Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg Видео

20:16

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

20:09

В Раде появилось крупнейшее межфракционное объединение

19:48

Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

19:31

Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

Реклама
19:24

Сергея Соседова срочно прооперировали в Беларуси

19:20

Схемы на Укрзализныце и деньги ЕБРР: к подтасовкам с тендерами может быть причастен Магалецкий – СМИ

18:48

Непогода уже на Одесчине: регион засыпало градом Видео

18:46

Вступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад Видео

18:30

"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе Видео

18:17

Одессит уморил голодом собственного сына и заявил, что это "духовное лечение"

18:12

В Украине назвали три самых опасных эпицентра заболеваемости коронавирусом Видео

17:54

Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

17:49

"Россия не будет безучастной": у Путина грозят Украине ударом в случае военной операции на Донбассе Видео

17:48

В Кремле назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

17:42

Чем мы заняты в тени 3 сезон - дата выхода и первый тизер-трейлер сериала Видео

17:41

"Метинвест" направил более 50 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе

17:20

Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион - Козак

17:15

Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

17:03

Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

16:56

Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19 Видео

16:50

"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны Видео

16:49

Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Зеленского - СМИ

16:45

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться Видео

16:38

"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

Реклама
16:24

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями Фото Видео

16:16

Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами Видео

15:56

У Байдена подтвердили встречу с Зеленским и объявили о новых сроках Видео

15:53

Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать Видео

15:48

Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния Видео

15:44

Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

15:40

Самый богатый человек планеты Безос совершил полет в космос: полное видео миссии

15:29

60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки

15:22

Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле Видео

15:18

Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять