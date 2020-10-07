"Нужно глянуть почту": Тихановская отреагировала на объявление в розыск

Тихановская не знает о том,что находится в розыске в РФ / Reuters

Белорусская оппозиционера и главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская отреагировала на то, что в России объявили ее в розыск. По ее словам, она ничего об этом не знала.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу Белсат.

Как пояснила Тихановская, у нее очень насыщенный график, поэтому до встречи с журналистом телеканала, она не слышала новость об объявлении в розыск.

"Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России", - заявила оппозиционерка.

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