"Нужно глянуть почту": Тихановская отреагировала на объявление в розыск

Политик не понимает, по какому делу ее могут подать в розыск в России.
Белорусская оппозиционера и главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская отреагировала на то, что в России объявили ее в розыск. По ее словам, она ничего об этом не знала.
Об этом она рассказала в интервью телеканалу Белсат.
Как пояснила Тихановская, у нее очень насыщенный график, поэтому до встречи с журналистом телеканала, она не слышала новость об объявлении в розыск.
"Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России", - заявила оппозиционерка.
Светлана Тихановская и события в Беларуси
- Светлана Тихановская – белорусский оппозиционный политик, бывший кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа 2020 года. По результатам избирательного процесса, согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,1% голосов избирателей и заняла второе место.
- Официально выборы выиграл Александр Лукашенко – ЦИК постановил, что он набрал 80,1% голосов избирателей.
- в оппозиции заявили о фальсификации избирательного процесса и считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
- Запад не признал победу Лукашенко и заявил о подтасовке результатов голосования.
- После обнародования официальных результатов выборов, которые не признала значительная часть белорусского народа, на территории страны начались массовые митинги. Десятки тысяч людей выступили за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.
- Светлана Тихановская 11 августа была выдворена правящим режимом с территории Беларуси и сейчас проживает в Литве.
Автор: Екатерина Трохимчук