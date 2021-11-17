Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природы

Победитель конкурса / comedywildlifephoto.com

В премии "Comedy Wildlife Photography Awards" победил фотограф Кен Дженсен из Блэкберна в Англии. Он запечатлел обезьянку в провинции Юньнань в Китае в самый ужасный для нее момент, однако выиграл, сражаясь с 7 тысячами веселых работ со всего мира.

На официальном сайте премии появились милые кадры из жизни диких животных.

Различные жирафы, боры, еноты, слоны и прочие питомцы показаны в самых неожиданных позах.

В целом, в финал вышли 42 снимка, на которых запечатлены самые забавные моменты представителей дикой природы.

Организаторы утверждают, что ежегодно получают множество фотографий и считают, что таким образом люди стремятся участвовать в охране мира животных.

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Справка: Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards был основан в 2015 году фотографами Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Салламом.