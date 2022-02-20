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"Очень сильно запахло порохом": Россия и Беларусь продолжат стрелять из-за ситуации на Донбассе

20 февраля 2022, 13:46
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Страны приняли решение продолжить военные учения в Беларуси.

Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения / УНИАН, mil.by

Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения "Союзная решимость-2022".

Официальной причиной решения стала эскалация на Донбассе, заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - сообщил он.

Министр обороны Республики Беларусь также заявил, что "в Европе очень сильно запахло порохом".

Читайте такжеМосква перекрыла Черное и Азовское моря под видом учений: Киев жестко ответил"Ее целенаправленно подталкивают к войне", - считает глава Минобороны Беларуси.

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Напомним, в Евросоюзе осудили проведение Россией военных учений в Черном море и в Беларуси, а также накопление войск возле украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что в России в субботу, 19 февраля, провели запуск баллистических и крылатых ракет в рамках военных учений. Тренировки состоялись под руководством российского президента Владимира Путина.

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Автор: Сергей Кущ
viber
военные учения новости Беларуси
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