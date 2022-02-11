Заплатят жесткую цену: ЕС предупредил РФ о последствиях из-за военных учений у границы Украины

России грозит ужесточение санкций в случае несоблюдения международного права и оттягивания деэскалации, подчеркнули в ЕС.
В Евросоюзе осудили проведение Россией военных учений в Черном море и в Беларуси, а также накопление войск возле украинской границы и во временно оккупированном Крыму.
Европейский Союз призвал РФ к немедленной деэскалации. Об этом говорится в заявлении ЕС по поводу агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, которую огласили в Вене во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.
"Мы осуждаем тягловые агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и наращивание войск у границы с Украиной, развертывания боевых сил в Беларуси, совместные учения с Беларусью, а также усиление ее военного присутствия и военно-морские учения в Черном море и в незаконно анексованом Крыму", – отмечается в тексте заявления.
Если Россия не пойдет на деэскалацию и будет несоблюдать международное право, против нее могут ужесточить санкции.
"Вместе с нашими трансатлантическими партнерами и единомышленниками мы вновь заявляем, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и жесткую цену", – говорится в заявлении.
Отмечается, что ограничения, которые ЕС может наложить на Россию, будут касаться различных сфер, в том числе и финансовой, и конкретных людей.
Блокада Россией Черного моря
На время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ России, которые будут проходить в феврале этого года, РФ перебросила в Черное море большое количество кораблей. При этом на время учений не предусмотрено никаких коридоров для прохода торговых судов.
МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировке части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
Глава Минобороны Алексей Резников назвал такие маневры РФ тактикой ползучей оккупации Черного и Азовского морей и отметил, что Украина ожидает ответа мира по блокаде Россией морей.
Такой ответ уже последовал из США. В Посольстве Соединенных Штатов в Киеве заявили, что под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях, и таким образом препятствует морским перевозкам, которые необходимы для украинской экономики.
При этом у Путина ответили, что они ничего не блокируют, а маневры кораблей в морях проходят в рамках военных учений и соответствуют международному праву.
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