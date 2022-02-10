Требования России – заряженный револьвер на столе: Кулеба резко разнес ультиматумы Кремля по НАТО

Ультиматумы России - это заряженный револьвер, который положили на стол, - Кулеба / УНИАН

Предложения России по вопросам безопасности не предполагают какого-либо оптимального пути разрешения кризиса. Требования к Альянсу отказаться от политики открытых дверей и отвести войска с территории стран, которые состоят в НАТО, являются неприемлемыми. Это не инициативы, а положенный на стол заряженный револьвер, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, он сказал о том, что президент РФ Путин в течение последних месяцев сконцентрировал беспрецедентное число войск у украинских границ, объявил о череде ультиматумов и погрузил Европу в тяжелейший кризис, связанный с вопросами безопасности.

Читайте также"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по ДонбассуПо его словам, варианты решения вопроса, которые предлагает Кремль уже в виде документов, не предполагают урегулирование кризиса. Требования России по отказу НАТО от политики "открытых дверей" и отвода военной инфраструктуры с территорий стран Альянса, являются неприемлемыми. Подобные предложения – это, скорее, не диалог, а "положенный на стол заряженный револьвер".

"Ультиматумы, звучащие из Кремля уже в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса, неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может пойти на снижение градуса напряжения у границ Украины в том случае, если Запад и Киев пойдут на ряд условий Москвы. Речь идет о прекращении совместных военных учений НАТО и ВСУ, выводе западных инструкторов и военных советников и прекращения поставок оружия Киеву.

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Кроме того, Россия требует, чтобы Украина, дескать, отказалась от курса на вступление в НАТО и вернулась к внеблоковому статусу. А Альянсу якобы следует отменить свою политику, направленную на готовность принимать новые страны в военно-политический блок.

США и НАТО отвергли ультиматум России по Украине

Соединенные Штаты, НАТО и РФ в период с 10 по 13 января провели ряд консультаций по вопросам безопасности. Дискуссия состоялась на фоне концентрации российских войск у границ Украины и заявлений Москвы о якобы угрозах Североатлантического альянса у рубежей РФ.

Россия выдвинула Западу ряд требований. Речь идет об отказе НАТО от расширения на восток, принятия Украины в Альянс и возвращении инфраструктуры военно-политического блока Запада на позиции 1997 года.

Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Штаты не пойдут на требования России, связанные с отказом Украины от интеграции в НАТО и нерасширением Альянса на восток.

Делегат Москвы, заглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не планирует нападать на Украину, но требует, чтобы Москве дали гарантии, согласно которым Украина и Грузия якобы никогда не вступят в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул несогласие блока с требованиями России. По его словам, вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы не могут быть предметом обсуждения. Страны могут вступить в НАТО, а у Москвы нет инструментов, чтобы этому помешать.

Столтенберг также предупредил Россию о том, что если государство пойдет на новое военное вторжение на территорию Украины, Альянс усилит свое военное присутствие в Восточной Европе.

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