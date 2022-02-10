"Из-за риска агрессии": Россия советует персоналу своих дипмиссий покинуть Украину

Сергей Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров советует неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.

По его словам, это связано с рекомендациями европейских дипмиссий, которые советовали своим сотрудникам покинуть Украину из-за риска российской агрессии, пишет "РБК"

"Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников ( из Украины - ред). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", — сказал Лавров.

Угроза вторжения России и эвакуация дипломатов

В России заявили, что готовы отвести войска если Запад и Киев пойдут на уступки Москве. Для снижения градуса напряженности у украинской границы РФ требует прекращения совместных учений ВСУ и НАТО, поставок Украине вооружений, вывода с территории государства военных советников и инструкторов Запада, отказа Киева от вступления в НАТО и избрания внеблокового статуса. При этом Альянс якобы должен отменить свою политику "открытых дверей".

Также сообщалось, что уже ряд стран отзывает дипломатов из Украины на фоне угрозы вторжения РФ. 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

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В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен". При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

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