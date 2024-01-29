"Оккупирует за три дня": в Раде назвали новые вероятные цели Путина в Европе

Возможны враждебные проявления со стороны РФ в отношении нескольких стран, не исключает Богдан Яременко.

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Богдан Яременко не исключает новую агрессию Владимира Путина / Коллаж УНИАН, Скриншот

Народный депутат Украины и дипломат Богдан Яременко прокомментировал вопрос о том, какая страна может стать следующей целью России.

В ходе чата в Главреде он подчеркнул, что диктатор РФ Владимир Путин – оппортунист: он видит возможность и боится не воспользоваться ею, потому что за это осудит история.

"Если внутри- и внешнеполитическая ситуация подскажет, что Беларусь – удобная цель, следующей будет она. Для России это наиболее логично: в Беларуси уже создана такая база, что оккупировать, интегрировать, абсорбировать ее – это вообще не проблема, по крайней мере на уровне юридических решений и физического контроля. А вот как все это будет работать с экономической точки зрения, и не станет ли якорем, который потянет Россию на дно – это вопрос. Но, тем не менее, это возможно", - отметил дипломат.

По его мнению, также вполне возможны враждебные проявления со стороны России в отношении Молдовы.

"Следующими могут быть и Кавказ, и Армения, которая стремительно из военно-политического союзника России превращается в ее врага. Казахстан также не чувствует себя в безопасности, хотя и является союзником России, ведь есть много заявлений руководства Казахстана, свидетельствующих об осознании им рисков", - не исключил собеседник.

Вместе с тем он предупредил о том, что очень чувствуют угрозу со стороны России Эстония, Латвия и Литва: "Традиционно имперские амбиции России подсказывают ей, что она способна за день или за три дня оккупировать эти страны. История знает примеры, когда россияне это делали. Поэтому было бы глупостью уверять, что это невозможно. Это возможно".

Яременко также напомнил о том, то российский Калининград окружен Литвой и Польшей, поэтому это также может быть потенциальной точкой напряжения.

"Возможностей для обострения у России очень много. Даже в тех странах, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с РФ. Например, испанская Каталония: несмотря на то, что это настолько далеко от возможности развертывания российских действий, находятся гибридные методы воздействия, в частности, можно поддерживать отдельные организации. В каждой стране есть свои источники напряжения, поэтому, если ты правильно подаешь кислород и подбрасываешь дрова, то любой затухающий огонь может разгореться в очень серьезное пламя", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Богдана Яременко Главреду:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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