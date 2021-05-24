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"Они убьют меня": стало известно, о чем Протасевич просил пилотов Ryanair

24 мая 2021, 12:18
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Появилась запись переговоров пилота самолета Ryanair с диспетчером минского аэропорта.

Протасевич происл пилотов не садиться в Минске
Роман Протасевич / Фейсбук Р.Протасевича

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту.

Как рассказала девушка под ником Raselle_gr на своей странице в Instagram, сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: "Не делайте это. Они убьют меня, я беженец".

В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: "К нам относились, как к заключенным".

Отметим, что в Сети появилась запись переговоров пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, с диспетчером минского аэропорта.

Из разговора командира авиалайнера с диспетчером следует, что пилот решение о совершении посадки в аэропорт Минска якобы принял самостоятельно, заявив о запросе по безопасности.

Утверждается, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета поступило по электронной почте.

"Это запрос по безопасности. Служба безопасности аэропорта информировала, что получила e-mail", – звучит фраза во время переговоров пилота с диспетчером.

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Задержание Романа Протасевича:

  • Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
  • В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

  • Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
  • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков);
  • ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
  • Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
  • Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Роман Протасевич Ryanair новости Беларуси Nexta
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