"Они убьют меня": стало известно, о чем Протасевич просил пилотов Ryanair

Появилась запись переговоров пилота самолета Ryanair с диспетчером минского аэропорта.
Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту.
Как рассказала девушка под ником Raselle_gr на своей странице в Instagram, сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: "Не делайте это. Они убьют меня, я беженец".
В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.
Пассажирка также опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: "К нам относились, как к заключенным".
Отметим, что в Сети появилась запись переговоров пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, с диспетчером минского аэропорта.
Из разговора командира авиалайнера с диспетчером следует, что пилот решение о совершении посадки в аэропорт Минска якобы принял самостоятельно, заявив о запросе по безопасности.
Утверждается, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета поступило по электронной почте.
"Это запрос по безопасности. Служба безопасности аэропорта информировала, что получила e-mail", – звучит фраза во время переговоров пилота с диспетчером.
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Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.