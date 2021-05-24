"Они убьют меня": стало известно, о чем Протасевич просил пилотов Ryanair

Роман Протасевич / Фейсбук Р.Протасевича

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту.

Как рассказала девушка под ником Raselle_gr на своей странице в Instagram, сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: "Не делайте это. Они убьют меня, я беженец".

В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: "К нам относились, как к заключенным".

Отметим, что в Сети появилась запись переговоров пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, с диспетчером минского аэропорта.

Из разговора командира авиалайнера с диспетчером следует, что пилот решение о совершении посадки в аэропорт Минска якобы принял самостоятельно, заявив о запросе по безопасности.

Утверждается, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета поступило по электронной почте.

"Это запрос по безопасности. Служба безопасности аэропорта информировала, что получила e-mail", – звучит фраза во время переговоров пилота с диспетчером.

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Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: