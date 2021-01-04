Опасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник

Рядом с украинской станцией откололся кусок ледника / pixabay

В Антарктиде на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция Академик Вернадский, от ледника Woozle Hill откололся огромный край льда.

Как сообщили в Facebook в Национальном антарктическом научном центре, его размер достигает семиэтажного дома.

Полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет примерно 20 метров, а ширина – 5 м.

Исследователи отметили, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.

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"Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", – отметили в научном центре.

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