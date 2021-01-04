Опасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник

Трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.
В Антарктиде на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция Академик Вернадский, от ледника Woozle Hill откололся огромный край льда.
Как сообщили в Facebook в Национальном антарктическом научном центре, его размер достигает семиэтажного дома.
Полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет примерно 20 метров, а ширина – 5 м.
Исследователи отметили, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.
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"Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", – отметили в научном центре.
Антарктида - о чем ранее сообщал Главред:
- На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошла трагедия - умер один из участников экспедиции.
- Ранее ученые NASA обнародовали устрашающие фотографии, на которых отчетливо видно, как растаяла ледяная шапка на острове Eagle Island в Антарктиде. На кадрах "земля наступает".