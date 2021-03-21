Опубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском

Резиденция официально якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.
В Сети появились новые изображения из одного из дворцов в Беларуси, которые приписывают Александру Лукашенко.
Как пишет оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live, об усадьбе Лукашенко Красносельское шла речь в нашумевшем фильме о белорусском диктаторе Лукашенко. Золотое дно.
Издание отмечает, что резиденция находится возле деревни Шершуны, а официально якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.
"Продолжаем показывать вам кадры из резиденций нелегитимного, о которых мы рассказывали в фильме Лукашенко. Золотое дно. Сегодня приглашаем вас на экскурсию в усадьбу Красносельское, что близ деревни Шершуны. Ту самую, которая якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву — другу и пособнику Лукашенко", - пишут журналисты.
Фильм Лукашенко. Золотое дно:
- Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
- Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка.
- Кроме того, в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.