Опубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском

В Беларуси рассказали о дворцах Александра Лукашенко / Reuters

В Сети появились новые изображения из одного из дворцов в Беларуси, которые приписывают Александру Лукашенко.

Как пишет оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live, об усадьбе Лукашенко Красносельское шла речь в нашумевшем фильме о белорусском диктаторе Лукашенко. Золотое дно.

Издание отмечает, что резиденция находится возле деревни Шершуны, а официально якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.

/ Скриншот NEXTA Live

/ Скриншот NEXTA Live

"Продолжаем показывать вам кадры из резиденций нелегитимного, о которых мы рассказывали в фильме Лукашенко. Золотое дно. Сегодня приглашаем вас на экскурсию в усадьбу Красносельское, что близ деревни Шершуны. Ту самую, которая якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериеву — другу и пособнику Лукашенко", - пишут журналисты.

/ Скриншот NEXTA Live

/ Скриншот NEXTA Live

Фильм Лукашенко. Золотое дно: