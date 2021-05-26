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"Остановитесь!": Лукашенко громогласно пригрозил миру третьей мировой войной

26 мая 2021, 14:05
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Прежде чем бряцать оружием у границ Беларуси, надо подумать, так как последствия могут зацепить весь мир, убежден Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко громогласно пригрозил миру третьей мировой войной / Reuters

Александр Лукашенко считает Беларусь центром Европы. Он отметил, что если в стране "что-то вспыхнет", то это грозит новой мировой войной. При этом он не рассчитывает, что Беларусь в ней выиграет.

Как сообщает "БелТА", такое громогласное заявление Лукашенко сделал 26 мая, выступая перед парламентариями. Он подчеркнул, что против Беларуси развязана "многоуровневая гибридная война". Также Лукашенко пригрозил тем, кто, по его мнению, "демонизирует" Беларусь и заявил, что страна ответит "адекватно" своим недоброжелателям.

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.

При этом Лукашенко заметил, что в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику.

"Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал Лукашенко.

Заявления Лукашенко после "угона" самолета – о чем сообщалось ранее:

  • 26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
  • По его словам, он действовал законно, следуя международным правилам и стараясь защитить людей
  • При этом, говоря о Протасевиче, Лукашенко одним из первых пунктов упомянул, что он якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.
  • Также Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. По его словам, счет нуждающихся в еде гражданах идет на миллионы.

Александр Лукашенко третья мировая война новости Беларуси
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