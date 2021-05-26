"Миллионы украинцев вымаливают кусок хлеба на границе": Лукашенко разродился нелепым фейком

Лукашенко разродился нелепым фейком об Украине / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. По его словам, счет нуждающихся в еде гражданах идет на миллионы. Нелепое заявление прозвучало во время его выступления в парламенте 26 мая. Лукашенко также солгал, что из Украины якобы даже вывозят на Запад плодородную почву.

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", – заявил нелегитимный глава соседней страны, его цитирует Intex-press.by.

Кроме того, Лукашенко не смог оставить без внимания и вопрос санкций против руководства Беларуси. Комментируя этот вопрос, он, как обычно, принялся критиковать Европу.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно", – высказался он.

Кроме того, Лукашенко считает, что Запад своими санкциями якобы навязывает его стране "ледяную войну". Он добавил, что так цивилизованный мир якобы решил отомстить ему за предотвращенный "госпереворот".

Заявления Лукашенко после "угона" самолета – о чем сообщалось ранее:

26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

По его словам, он действовал законно, следуя международным правилам и стараясь защитить людей.

При этом, говоря о Протасевиче, Лукашенко одним из первых пунктов упомянул, что Протасевич якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем важно знать: