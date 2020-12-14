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Отравление Навального: СМИ озвучили имена виновных

14 декабря 2020, 17:35
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По информации журналистов, к отравлению причастен глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.

Навальный
СМИ назвали виновника отравления Навального / Reuters

В отравлении известного оппозиционера Алексея Навального виновны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 14 декабря, совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.

Как предполагают расследователи, причастен, в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.

Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

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Отмечается, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.

После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году. В том числе оперативники ФСБ следили за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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