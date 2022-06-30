"Отвратительное зрелище": Путин обиделся на шутки лидеров G7 из-за его "голых" фото

Путин обиделся на шутки лидеров G7 из-за его фото с голым торсом / Фото УНИАН, Twitter

Президент России Владимир Путин отреагировал на шутки в свой адрес со стороны лидеров Большой семерки, которые иронизировали по поводу его фотографий в стиле "мачо".

Путин заявил, что не знает, как лидеры G7 "хотели раздеться" на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после Каспийского саммита 29 июня.

"Я не знаю, как они хотели раздеться – по пояс или ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае", – сказал Путин.

Как сообщал Главред, лидеры Большой семерки (G7) в ходе саммита в воскресенье, 26 июня, пошутили над фотографиями президента Путина, на которых он изображен с голым торсом и верхом на коне.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил участникам саммита раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче, чем Путин".

"Оставить пиджаки или снять? Можем ли мы раздеться?" — в шутку спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В свою очередь, глава канадского правительства Джастин Трюдо предложил дождаться официального снимка перед тем, как раздеваться.

"Мы собираемся устроить показ верховой езды с голым торсом", — сказал Трюдо, имея в виду известную фотографию Путина, датированную 2009 годом.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что если бы во главе РФ была женщина, то войны России против Украины можно было бы избежать. Нынешнего хозяина Кремля Джонсон назвал примером "токсичной маскулинности", а "спецоперацию" Путина - "безумной мачо-войной".

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