Джонсон объяснил, почему Путин начал свою "безумную мачо-войну" в Украине

Борис Джонсон назвал Путина примером токсичной маскулинности / Фото УНИАН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что если бы во главе РФ была женщина, то войны России против Украины можно было бы избежать. Нынешнего хозяина Кремля Джонсон назвал примером "токсичной маскулинности", а "спецоперацию" Путина - "безумной мачо-войной".

Такое заявление глава британского правительства озвучил в интервью немецкому вещателю ZDF после саммита Большой семерки.

"Если бы Путин был женщиной, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну – вторжение и насилие в том виде, в каком оно есть. И если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек", – сказал Джонсон.

По его мнению, на руководящих должностях в мире должно быть больше женщин.

Джонсон добавил, что Запад должен поддерживать Украину в ее военной стратегии, чтобы помочь изменить динамику войны и предоставить Киеву "лучшие возможности для переговоров, если они когда-нибудь состоятся".

По его словам, G7 уже достигла договоренности предоставить Украине все необходимые средства для стратегического противостояния России, а также для обеспечения Киеву максимально выгодной позиции в переговорах с Кремлем.

"В то же время мы хотим убедиться, что готовы предоставить Украине и гарантии будущего. В частности то, что они получат вооружение НАТО, разведывательные данные и т. д.", – отметил Джонсон.

Как сообщал Главред, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на полях саммита Большой семерки (G7) записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидеры пообещали дальнейшую поддержку Киеву в войне против России и заговорили на украинском языке.

Другие новости: