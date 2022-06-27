УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к Зеленскому

27 июня 2022, 12:57

Британский и канадский премьер-министры поблагодарили украинцев за мужественную борьбу и заверили, что помощь Украине и давление на РФ усилятся.

Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому
Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому и украинцам / скриншот

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на полях саммита Большой семерки (G7), который проходит в Германии, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидеры пообещали дальнейшую поддержку Киеву в войне против России.

Видеообращение Джонсона и Трюдо опубликовано на официальном YouTube-канале Даунинг-стрит.

Британский и канадский премьер-министры поблагодарили украинцев за мужественную борьбу и заверили, что помощь Украине и давление на РФ усилятся. В частности, Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку Киева.

По словам Джонсона, Зеленский ведет украинский народ в героической борьбе против агрессии российского президента Владимира Путина. Он назвал украинского президента "другом и коллегой".

Трюдо отметил, что украинцы сражаются не только за свои территории, но и за общечеловеческие принципы, среди которых демократия, верховенство права, суверенитет.

"Наше послание тебе, Владимир, и всем украинцам – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она целиком и полностью законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!", – сказал Джонсон.

"Героям слава!", – добавил на украинском языке Трюдо.

Обращение Джонсона и Трюдо к Зеленскому и украинцам - смотрите видео:

Как сообщал Главред, по данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать с визитом в Лондон в октябре. Официальный визит главы государства будет включать аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Поездка Зеленского в Британию должна совпасть с его участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Штаб-квартира политической силы одобрила данную идею.

Другие новости:

война в Украине Большая семерка Борис Джонсон Джастин Трюдо война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долги

12:57

"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к ЗеленскомуВидео

12:49

ВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардепВидео

12:42

Скандальная Бильченко, которая была готова умереть "за русский мир", засветилась в России

12:31

"Это насилие": Могилевская рассказала, что с ее домом сделали россиянеВидео

Реклама
12:10

Отслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMSВидео

11:54

Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

11:53

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

11:36

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

11:30

ВСУ ударили из HIMARS: на Луганщине горят 2 склада боеприпасов оккупантовВидео

11:28

Оккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

11:08

Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

10:57

Позитив рассказал, как съехал с арендованной квартиры, потому что "материально сложно"

10:53

США планируют предоставить Украине современный комплекс ПВО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров

10:15

Зачем РФ бьет ракетами по Украине: сил на наступление нет, Путин шлет "сигнал" – Die WeltВидео

10:03

Более 100 тел погибших под завалами одного дома: в Мариуполе обнаружили страшную находкуВидео

09:59

Десятки "трехсотых" и полностью уничтоженная техника: ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в ИзюмеВидео

09:50

Как приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкам

09:33

Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФВидео

Реклама
09:27

"Его можно понять": эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в РоссиюВидео

09:14

В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

08:55

О ракетных ударах по Украине: русские мстятмнение

08:50

Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

08:48

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISWВидео

08:39

У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – ЗеленскийВидео

08:34

Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

08:30

Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

08:09

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – BloombergВидео

07:55

"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"Видео

07:46

Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

07:38

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

07:18

ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врагаВидео

07:04

"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарииВидео

06:57

Почему Украина не бьет по Беларусимнение

06:36

Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, среди пострадавших – ребенок

05:20

Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовленияВидео

05:17

Сокрушительная психология: ТОП-5 типичных женских ошибок, которые разрушают отношения

04:44

РФ усилила ракетные удары по Украине: всему виной новое руководство - экспертВидео

04:10

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

Реклама
03:50

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

03:28

Раскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью

03:14

Наталья Могилевская призналась в своих кровожадных фантазиях о Путине: "Я неплохо делаю это"

03:10

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

02:58

Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

02:40

Никогда не постареет: 57-летняя Элизабет Херли прокатилась на велосипеде в кричащем бикини

02:06

Горячие конфетки: Мадонна показала фото в объятиях старшей дочери

01:40

Как вырастить урожай в 100 кг огурцов: простая лимонная кислота сотворит чудо на огородеВидео

01:32

Есть только один способ заставить Путина и русскую армию уступить - западный военный экспертВидео

00:25

"Попадание. Сгорела многоэтажка": российские оккупанты уничтожили квартиру Андрея Беднякова

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять