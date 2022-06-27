"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к Зеленскому

Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому и украинцам / скриншот

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на полях саммита Большой семерки (G7), который проходит в Германии, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидеры пообещали дальнейшую поддержку Киеву в войне против России.

Видеообращение Джонсона и Трюдо опубликовано на официальном YouTube-канале Даунинг-стрит.

Британский и канадский премьер-министры поблагодарили украинцев за мужественную борьбу и заверили, что помощь Украине и давление на РФ усилятся. В частности, Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку Киева.

По словам Джонсона, Зеленский ведет украинский народ в героической борьбе против агрессии российского президента Владимира Путина. Он назвал украинского президента "другом и коллегой".

Трюдо отметил, что украинцы сражаются не только за свои территории, но и за общечеловеческие принципы, среди которых демократия, верховенство права, суверенитет.

"Наше послание тебе, Владимир, и всем украинцам – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она целиком и полностью законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!", – сказал Джонсон.

"Героям слава!", – добавил на украинском языке Трюдо.

Обращение Джонсона и Трюдо к Зеленскому и украинцам - смотрите видео:

Как сообщал Главред, по данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать с визитом в Лондон в октябре. Официальный визит главы государства будет включать аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Поездка Зеленского в Британию должна совпасть с его участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Штаб-квартира политической силы одобрила данную идею.

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