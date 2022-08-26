Пацаны и болтуны: Лукашенко в гневе набросился на Шольца и Макрона

Шольц, Макрон, Лукашенко / president.gov.ua, УНИАН

Друг диктатора президента России, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новым скандальным заявлением.

Во время встречи с рабочими Минского механического завода Лукашенко вдруг немного подумал о политике.

Так, белорусский диктатор прокомментировал недавние заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о разговоре с Путиным.

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Мол, разговоры между двумя лидерами государств носят "закрытый характер", а потому обнародовать его можно "лишь с согласия человека на том конце провода".

"Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) – это пацан. Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", – заявил Лукашенко.

Также он назвал "фейком" слова Шольца о том, что во время разговора с ним Путин отрицал независимость Беларуси и Украины.

"Не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немного повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", — заявил Лукашенко.

Не обошел самопровозглашенный президент и лидера французов Эммануэля Макрон.

"Поиарился перед журналистами" разговором с главой Кремля. "Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - считает Лукашенко.

Скандал со "сливом" тайного разговора Макрона с Путиным

Как писал Главред, в России устроили истерику из-за опубликованного тайного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Там назвали такую публикацию "нарушением дипломатической этики". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

Лавров заявил, что России не стыдно за то, о чем говорил Путин с лидерами других государств.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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