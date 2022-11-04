Парламент Болгарии принял историческое решение: Украина получит тяжелое оружие

ПВО, военная помощь / Reuters, Алексей Резников

Парламент Болгарии большинством голосов принял решение о предоставление Украине тяжелого оружия. Голосование положило конец спорам, которые месяцами велись вокруг этой темы между политическими партиями страны.

Решение об отправке Киеву тяжелого вооружения и запасных частей к нему поддержали 175 парламентариев против 49. Такой консенсус крайне редок для глубоко разделенного политикума Болгарии, пишет "Радио Свобода".

После этого принятого решения Болгарией, единственной страной среди членов НАТО, не одобрившей поставки оружия Киеву, остается Венгрия.

Напомним, ранее в Болгарии к пляжу, где были отдыхающие, "выплыла" часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Часть ракеты оказалась прямо перед лежаками.

Это произошло между городами Поморие и Ахелой. В соцсетях сразу разлетелось фото остатков ракеты. На место происшествие приехали правоохранители.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки собираются поставить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две системы будут переданы уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон должен предоставить средства противодействия БПЛА, среди которых система VAMPIRE.

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