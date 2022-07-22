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Часть российской ракеты вынесло на пляж в Болгарии: там отдыхали люди

22 июля 2022, 18:37

Оказалось, что на берег выбросило моторный отсек российской ракеты.

Болгария, часть ракеты Панцирь
В Болгарии на пляж вынесло часть российской ракеты Панцирь-С1 / Коллаж Nova.bg, открытый источник

В Болгарии к пляжу, где были отдыхающие, "выплыла" часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Часть ракеты оказалась прямо перед лежаками. Об этом сообщает местное издание Nova.bg.

Это произошло между городами Поморие и Ахелой. В соцсетях сразу разлетелось фото остатков ракеты. На место происшествие приехали правоохранители.

Эксперты утверждают, что это моторный отсек российской ракеты, который отделяется в полете от самой ракеты. Таким образом, он не несет опасности людям и не может взорваться.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения в Украину, на побережье Болгарии обнаружили около 30 подобных находок, одна из них была взрывоопасна.

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Напомним, в Одесской области во время купания в море мужчина подорвался на мине. Он погиб на глазах у жены, сына и друга. Последний тоже пошел купаться, но он чудом не пострадал.

Вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Им оказался десантный катер "Акула". Такие катера строились для советского ВМФ Вооруженных сил СССР и российского ВМФ. Их строили в период с 1971 по 2009 год на четырех судостроительных заводах. Катера "Акула" могут использоваться как самостоятельно, так и для выгрузки десанта и техники с больших десантных кораблей.

Другие новости:

война в Украине Болгария российское вторжение Панцирь
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