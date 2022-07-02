Один удар – разбит вражеский ЗРПК: ВСУ уничтожили Панцирь-С1 войск РФ за 15 млн долларов

Момент удара ВСУ по вражескому Панцирь-С1 / Коллаж Генштаб ВСУ, Википедия

Бойцы армии Украины нанесли точный удар по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1. Стоимость единицы такой боевой техники врага оценивается в 15 миллионов долларов США. Кадры уничтожения ЗРПК сняты беспилотником. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, ЗРПК Панцирь-С1 российских оккупантов был поражен с одного удара. Съемка процесса осуществлялась украинским беспилотником.

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", - подчеркивается в подписи к видео.

Справка

Панцирь-С1

Панцирь-С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Находится на балансе армии России.Читайте такжеТероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1

Комплекс был разработан оборонно-промышленным комплексом Советского Союза и России. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от средств нападения с воздуха. Также предназначен для защиты объектов под охраной от наземных надводных атак.

Стоимость комплекса – ориентировочно 15 миллионов долларов США.

ВСУ крушат технику армии России в Украине

Воздушные силы ВСУ ударили по позициям оккупантов РФ в Херсонской области. Ликвидированы 35 россиян и военная техника. Уничтожено 2 модернизированных танка Т-72Б3.

В Оперативном командовании Юг заявили об уничтожении вражеских реактивной системы залпового огня Град, ЗРПК Панцирь-С1, трех единиц бронированной и автомобильной техники, а также автоцистерны и районе укрытия другой техники на острове Змеином. По итогам операции, направленной на завершение зачистки острова, присутствия сил противника не обнаружено.

В Пентагоне подтвердили, что ВСУ, используя ракетные системы HIMARS, уничтожают командные пункты войск РФ в Украине. В Минобороны США считают эффективным применения такого вооружения украинскими войсками. Американцы готовятся к новым поставкам боеприпасов для РСЗО.

Другие новости: