Зачистка Змеиного: ударом ВСУ уничтожена техника оккупантов

Остров Змеиный / Maxar Technologies

Вооруженные силы Украины продолжают зачистку острова Змеиный в Черном море от остатков группировки российских оккупантов.

Как рассказали в Оперативном командовании Пивдень, в течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.

"Признаков присутствия противника не выявлено", - добавили в ОК Пивдень.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

Читайте такжеОккупанты РФ накрыли Змеиный фосфорными бомбами

Смотрите онлайн новости Одессы

Читайте также: