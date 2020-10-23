Пашинян назвал главное условие ввода российских войск в Карабах

Москва выполнит обязательства перед Арменией в сфере безопасности, подчеркнул Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах.
Как подчеркнул он в интервью Интерфаксу, Армению устраивает такой сценарий.
"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сообщил он.
Вместе с тем, Пашинян отметил, что коллеги Армении по ОДКБ уже проинформированы о текущей ситуации.
"Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, которые имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или может быть прямо к России", - добавил премьер Армении.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.