Пашинян назвал главное условие ввода российских войск в Карабах

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах.

Как подчеркнул он в интервью Интерфаксу, Армению устраивает такой сценарий.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сообщил он.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что коллеги Армении по ОДКБ уже проинформированы о текущей ситуации.

"Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, которые имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или может быть прямо к России", - добавил премьер Армении.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах