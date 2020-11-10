Пашинян объяснил, кто виновен в ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Армянский премьер провел специальную онлайн-конференцию в Facebook.
Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что несет личную ответственность за ситуацию, которая сложилась вокруг военного конфликта в Нагорном Карабахе.
В рамках своей онлайн-конференции в Facebook он назвал сложившуюся ситуацию "большой неудачей". "Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (Нагорный Карабах ‒ Главред) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", — сказал Пашинян.
По словам армянского премьера, официальному Еревана необходимо тщательно сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.
"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", — добавил Пашинян.
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Ситуация в Армении – о чем сообщалось ранее:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
- Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
- Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.