Пашинян заявил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона

Пашинян обратился к народу / Фото: Sputnik Армения

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

Об этом Никол Пашинян сообщил в своем видеобращении в Facebook в воскресенье, 27 сентября.

"Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана", - сказал в своем обращении Пашинян.

Вот главные тезисы из выступления Пашиняна:

Армянский народ готов дать достойный ответ;

Армения полностью поддерживает власти Карабаха;

Ереван может заставить Азербайджан прекратить военные действия и установить мир. ВС Азербайджана продолжают нести большие потери;

Азербайджан может напасть также на территорию Армении. Поэтому решено ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию;

Эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности;

Международное сообщество должно сделать невозможным вовлечение Турции в военные действия.

Война в Нагорном Карабахе – о чем говорилось ранее:

27 сентября Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Также в Ереване заявили, что истребители Су-30СМ ВВС Армении могут быть задействованы в зоне боевых действий на границе с Азербайджаном.

Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

27 сентября Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. По его словам, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.