Пашинян заявил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона

Ереван может заставить Азербайджан прекратить военные действия и установить мир, сказал премьер-министр Армении.
27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.
Об этом Никол Пашинян сообщил в своем видеобращении в Facebook в воскресенье, 27 сентября.
"Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана", - сказал в своем обращении Пашинян.
Вот главные тезисы из выступления Пашиняна:
- Армянский народ готов дать достойный ответ;
- Армения полностью поддерживает власти Карабаха;
- Ереван может заставить Азербайджан прекратить военные действия и установить мир. ВС Азербайджана продолжают нести большие потери;
- Азербайджан может напасть также на территорию Армении. Поэтому решено ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию;
- Эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности;
- Международное сообщество должно сделать невозможным вовлечение Турции в военные действия.
Война в Нагорном Карабахе – о чем говорилось ранее:
- 27 сентября Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Также в Ереване заявили, что истребители Су-30СМ ВВС Армении могут быть задействованы в зоне боевых действий на границе с Азербайджаном.
- Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
- 27 сентября Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. По его словам, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.
- 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.
Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:
Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.
В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.
Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.
Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.