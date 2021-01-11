Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного"

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего главу Белого дома Дональда Трампа "служанкой" президента России Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат. Также она убеждена, что Трамп опасный.

"Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое…Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет", - сказала Пелоси в интервью CBS.

Также она назвала Трампа "помешанным" и "неуравновешенным", и подчеркнула, что его нужно привлечь к уголовной ответственности.

"К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, - помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него", - высказалась Пелоси.

По мнению Пелоси, Трамп может помиловать самого себя.

"Он может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов. Поэтому против него идет расследование в штате Нью-Йорк", - отметила спикер Палаты представителей.

Обращение к Пенсу

Отметим, Палата представителей США приняла решение обратиться к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

"Завтра утром лидер большинства (в палате представителей Стени) Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата (Джеми) Раскина. Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента", - говорится в заявлении Пелоси.

Она уточнила, что если единогласное решение не будет получено, законодательный документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день.

"Мы призываем вице-президента ответить в течение 24 часов. После этого мы приступим к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование", - заявила спикер палаты.

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