Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к Украине

Россия не изменила своей позиции по "переговорам" с Украиной - Песков / Коллаж УНИАН, Кремль

Рупор директора страны-агрессора России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, мол, "не передавал" каких-то особенных "сигналов" президенту Украины Владимиру Зеленскому по переговорам. Москва, дескать, продолжает "стремиться к диалогу", но на "условиях Кремля".

Как сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости, он рассказал о том, что каких-то особенных "посланий" Киеву со стороны Москвы якобы "не было".

"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - говорит Песков.

По его словам, Путин разговаривал с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его поездки в Москву. Однако в ходе беседы глава Кремля якобы сказал, что российская сторона стремится к "диалогу", но, мол, исключительно на "своих условиях".

"Сейчас РФ не меняет своей позиции - готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Руководитель РФ Владимир Путин 30 сентября принял решение подписать бумажки об аннексии отдельных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. После незаконного "мероприятия" он предложил Киеву якобы "переговоры". От диалога по возвращению аннексированных территорий Путин отказался и "призвал" Киев "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Украинские гарант подчеркнул, что теперь Киев никаких переговоров с Путиным вести не собирается. Диалог может быть только с новым руководством России.

Зеленский поставил точку в политических переговорах Украины и РФ 4 октября. Глава государства ввел в действие решение СНБО о том, что Украина с Путиным разговаривать не будет. Указ вступил в силу.

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