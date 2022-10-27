Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к Украине

В Кремле заявили, что Путин, дескать, "не передавал" президенту Гвинеи-Бисау "специфического послания" для президента Украины Владимира Зеленского.
Рупор директора страны-агрессора России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, мол, "не передавал" каких-то особенных "сигналов" президенту Украины Владимиру Зеленскому по переговорам. Москва, дескать, продолжает "стремиться к диалогу", но на "условиях Кремля".
Как сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости, он рассказал о том, что каких-то особенных "посланий" Киеву со стороны Москвы якобы "не было".
"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - говорит Песков.
По его словам, Путин разговаривал с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его поездки в Москву. Однако в ходе беседы глава Кремля якобы сказал, что российская сторона стремится к "диалогу", но, мол, исключительно на "своих условиях".
"Сейчас РФ не меняет своей позиции - готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Переговоры Украины и России
Руководитель РФ Владимир Путин 30 сентября принял решение подписать бумажки об аннексии отдельных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. После незаконного "мероприятия" он предложил Киеву якобы "переговоры". От диалога по возвращению аннексированных территорий Путин отказался и "призвал" Киев "сложить оружие".
Президент Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
Украинские гарант подчеркнул, что теперь Киев никаких переговоров с Путиным вести не собирается. Диалог может быть только с новым руководством России.
Зеленский поставил точку в политических переговорах Украины и РФ 4 октября. Глава государства ввел в действие решение СНБО о том, что Украина с Путиным разговаривать не будет. Указ вступил в силу.
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