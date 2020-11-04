Первые результаты выборов в США: кто лидирует

Подсчет голосов продолжается. В некоторых ключевых штатах лидер президентской гонки может измениться.
На президентских выборах в США уже закрылись избирательные участки в 32 штатах. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
Об этом свидетельствуют данные Reuters.
У Байдена - 133 голосов выборщиков, в то время как у его оппонента Дональда Трампа - 115.
Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания. Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.
Стоит отметить, что обработка голосов продолжается. И в некоторых ключевых штатах лидер президентской гонки может измениться, так как оба кандидата имеют примерно одинаковое количество голосов.
Во Флориде посчитано более 90% голосов. По предварительным данным, штат "взял" Трамп, сообщается в Telegram-канале Укаина 24.
"Часто можно услышать неофициальное мнение, что тот кандидат, который побеждает во Флориде - может заезжать в Белый дом", - говорится в сообщении.
Кроме того, достаточно много штатов, которые должны были оказаться за Байденом, по факту уходят Трампу. На данный момент это Флорида, Мичиган, Пенсильвания.
Предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром.
Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.
- Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.