Первые результаты выборов в США: кто лидирует

Выборы в США-2020 проходят 3 ноября / GettyImages

На президентских выборах в США уже закрылись избирательные участки в 32 штатах. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

У Байдена - 133 голосов выборщиков, в то время как у его оппонента Дональда Трампа - 115.

Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания. Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.

Стоит отметить, что обработка голосов продолжается. И в некоторых ключевых штатах лидер президентской гонки может измениться, так как оба кандидата имеют примерно одинаковое количество голосов.

Во Флориде посчитано более 90% голосов. По предварительным данным, штат "взял" Трамп, сообщается в Telegram-канале Укаина 24.

"Часто можно услышать неофициальное мнение, что тот кандидат, который побеждает во Флориде - может заезжать в Белый дом", - говорится в сообщении.

Кроме того, достаточно много штатов, которые должны были оказаться за Байденом, по факту уходят Трампу. На данный момент это Флорида, Мичиган, Пенсильвания.

Предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром.

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