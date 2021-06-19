"Прочищают легкие": певицу МакSим ввели в кому

МакSим ввели в искусственную кому / instagram.com/maksimartist

Госпитализированная российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в медикаментозную кому.

Артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, поскольку у нее диагностирована пневмония с сильным поражением легких и был низкий уровень сатурации (мало кислорода в крови), пишет РИА Новости со ссылкой на сведения ее представительницы.

По словам представительницы певицы, сейчас все силы направлены на то, чтобы прочистить легкие. Собеседница добавила, что исполнительницу будут постепенно выводить из комы и следить за реакцией на лечение.

"Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания…", – сказала представительница МакSим.

По ее словам, видимо, у певицы коронавирус COVID-19. Собеседница добавила, что тесты, которые делала артистка, давали отрицательный результат.

Представительница исполнительницы Яна Богушевская также говорила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, находится в искусственной коме, и ей прочищают легкие.

Богушевская поделилась с РЕН ТВ, что прогнозы относительно певицы положительные, поскольку она "молодая и крепкая".

Несколько дней назад Марина Абросимова на своей странице в Instagram написала, что 11 июня у нее были симптомы простуды, и поэтому она решила сделать срочный тест на коронавирус. По словам артистки, тест был негативным.

Потом певица дала концерт – выступала в Казани с температурой 39. Позже исполнительнице стало хуже, и ее забрали в клинику. Врачи говорили, что у Абросимовой пневмония. Были диагностировано поражение 40% легких.

Справка. Марина Абросимова родилась 10 июня 1983 в городе Казань, который тогда был частью СССР, а теперь является одним из городов России, пишет Википедия.

Абросимова достигла успеха в российском шоу-бизнесе после того, как 28 марта 2006 года вышел ее альбом Трудный возраст. Тираж альбома составил 1,5 миллиона копий.

В 2007-м в РФ певица стала одной из самых коммерчески успешных.