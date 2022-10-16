Под Белгородом по русским стреляли "добровольцы"-таджики после религиозного спора - Арестович

Алексей Арестович/ коллаж фото УНИАН

Двое таджикских "добровольцев", открывших огонь по другим русским оккупантам на военном полигоне в Белгородской области, пошли на это после того, как поспорили с ними из-за религиозного вопроса. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, мужчины, которые начали стрельбу по русским оккупантам, родом из Таджикистана. Таджикистан является преимущественно мусульманской страной. В то время как около половины русских имеют христианское вероисповедание.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 октября, росСМИ сообщили о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. Позже во вражеском Минобороны инцидент назвали "терактом" на полигоне и заявили об 11 погибших и 15 раненых.

Далее ‒ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что пострадавших среди гражданских в результате стрельбы нет.

Накануне в Минобороны РФ заявили ‒ стрельбу устроили "двое граждан одной из стран СНГ", в которую входит и Таджикистан.

К слову, это далеко не первый межэтнический конфликт между оккупантами из разных частей России.

К примеру, в июне буряты стрелялись с кадыровцами в Херсонской области. Там оккупанты не могли поделить награбленное, к тому же бурят возмутило, что кадыровцы не воюют, а в основном отсиживаются в тылу.

Иногда доходило до артиллерийских перестрелок - когда кадыровцы накрывали бурят "дружественным огнем" в Чернобаевке на Херсонщине.

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