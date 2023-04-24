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Под Москвой упал дрон с 17 кг взрывчатки: росСМИ пишут, что он украинский

Анна Ярославская
24 апреля 2023, 10:05 обновлено 24 апреля, 10:11
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Упавшим дроном якобы оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Предполагают, что у БПЛА закончилось топливо.
БПЛА упал недалеко от Ногинска
БПЛА упал недалеко от Ногинска / Фото t.me/bazabazon

В Подмосковье обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 кг взрывчатки. 23 апреля его обнаружила местная жительница - дрон якобы лежал в 300 метрах от ее дома в лесном массиве недалеко от Ногинска.

Как сообщает российский Telegram-канал База, "трехметровый беспилотник, упавший недалеко от Ногинска, предположительно был снаряжен зарядами C-4".

"Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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Упавшим дроном якобы оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Предполагают, что у БПЛА закончилось топливо.

Дрон нашли в лесу
Дрон нашли в лесу / Фото t.me/bazabazon
Внутири дрона якобы была взрывчатка
Внутири дрона якобы была взрывчатка / Фото t.me/bazabazon

Внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри.

О падении дрона написали ряд российских СМИ.

Эту информацию также подхватил и коллаборант из Запорожья Владимир Рогов в Telegram. Он написал, что ранее якобы такой же беспилотник падал под российской Коломной и заявил, что пока существует Украина, якобы "безопасных мест в России не будет".

Дрон
Под Москвой упал беспилотник с 17 кг взрывчатки / Фото t.me/bazabazon

Как сообщал Главред, в конце марта росСМИ писали, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

26 марта в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате были повреждены частный и многоэтажный дом. По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

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