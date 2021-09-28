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Подъем союзников Украины и новая коалиция в Германии: эксперт объяснил итоги выборов в Бундестаг

28 сентября 2021, 06:15
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Коалиция в правительстве ФРГ будет исключать участие партии Альтернатива для Германии, сказал Александр Мусиенко.

Бундестаг
В правительстве Германии возможны любые варианты новой коалиции – эксперт / Фото УНИАН

Выборы в Бундестаг показали, что в Германии происходит смена поколений. Классические партии, такие как ХДС/ХСС (лидер – Армин Лашет кандидат в канцлеры, преемник Меркель, - ред.) и Социал-демократическая партия (лидер Олаф Шольц – кандидат в канцлеры, лидер партии-победителя, - ред.) постепенно теряют свои позиции. В то время как такие политические силы, как Партия зеленых, Свободная демократическая партия Кристиана Линднера набирают обороты. Идеология размывается, поэтому в правительстве может сложиться любая коалиция, считает Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в Германии усиливается влияние новых политических сил, в то время как классические немецкие партии постепенно теряют свои позиции. Фактически идет смена поколений.

"Вы видите, что сейчас происходит - идет смена поколения, это заметно по голосованиям. Если мы посмотрим на "зеленых", которые плюсуют и плюсуют, которых еще 20 лет назад особо не было видно на политическом небосклоне, они только появлялись. Мы посмотрим, что новые демократы Линднера (Свободная демократическая партия) тоже постепенно растут. Классические партии - будь то социал-демократы, или ХДС/ХСС, начинают терять. То есть идет смена", - объяснил эксперт.Читайте такжеПрощай, Ангела! Что нужно знать о выборах в Германии и чего ждать украинцам

По его словам, тенденция показывает, что идеология в современном политическом процессе ФРГ уходит на второе место. Таким образом, становятся возможными любые варианты коалиции в правительстве. Исключение – партия Альтернатива для Германии, с которой вряд ли кто-либо будет формировать коалицию.

"На примере Германии мы можем увидеть, что у тех же христианских демократов есть отдельное консервативное крыло, но оно не имеет, к сожалению, большинства у них в партии. Те же социал-демократы, которые обещают снизить налоги для работающего населения, фактически выполняют правоконсервативную повестку дня. Это создает возможности для объединения любой коалиции, кроме "Альтернативы для Германии", потому что это исключено для любой партии, с ними не формируют коалиции. А так вопрос открыт", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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Результаты выборов в Бундестаг

Официальные предварительные результаты выборов в Бундестаг Германии показали, что побеждает Социал-демократическая партия Олафа Шольца, которая набирает 25,7% голосов избирателей. Далее следует ХДС/ХСС, которую до недавнего времени возглавляла канцлер Ангела Меркель, а теперь лидером партии является Армин Лашет. Политическая сила получила 24,1% голосов избирателей.

Партия Союз Союз-90/Зеленые, которая поддерживает предоставление Украине оружия, выступает против России и Северного потока-2, заняла третье место с показателем 14,8%.

Битва за пост канцлера разразится между лидером СДПГ Олафом Шольцем и главой ХДС/ХСС Армином Лашетом.

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новости Германии Бундестаг Партия Зеленых ХДС СДПГ Александр Мусиенко
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