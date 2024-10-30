Подружиться с другом Путина: в партии Шольца сделали странное заявление

Нынешний канцлер Олаф Шольц готов говорить с Путиным.

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В партии Шольца выразили готовность наладить отношения с "другом Путина" Шредером / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Коротко о ключевом:

В партии Шольца озвучили причину, почему готовы наладить отношения с "другом Путина"

Мирш объяснил, что достиг Шредер на посту канцлера Германии

Готовность к примирению с бывшим канцлером Герхардом Шредером выразил новый генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш. Первый известен тем, что попал в скандал из-за связей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Маттиас Мирш сказал в интервью журналу Stern.

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Отвечая на вопрос о том, должен ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов, генеральный секретарь партии ответил утвердительно.

"Мы не должны мыслить черно-белыми категориями. Я могу отдать должное делу всей его жизни... даже если я имею принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину",- сказал он.

Кто такой друг Путина Герхард Шредер? Герхард Фриц Курт Шредер - немецкий пророссийский политик, бывший председатель Социал-демократической партии Германии (1999-2004), федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 до 22 ноября 2005 года, личный друг Путина, пишет Википедия. Бывший канцлер Германии активно лоббирует интересы режима Владимира Путина и в частности государственной компании Газпром. В частности, в октябре 2016 года Герхард Шредер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 AG, созданную для сооружения системы транспортировки газа Северный поток-2. Он же руководил консорциумом по строительству первого Северного потока, в котором его месячная зарплата составляла 250 тыс. евро. 3 мая 2020 года Шредер заявил, что "ни один президент РФ не вернет Крым" и нужно снять санкции с РФ. Также он заявил, что мир на Донбассе возможен только при условии федерализации Украины. 8 ноября 2018 года Шредер был внесен в базу "Миротворца" из-за интервью немецкой газете Aachener Nachrichten, во время которого он ответил на вопрос об аннексии Крыма. Промосковская и коррупционная составляющие деятельности Шредера ввели в оборот новое слово - "шредеризация" (англ. "Schroederization", нем. "Schröderisierung"), что определяется как коррупциализация Кремлем политической элиты стран Европы (коррупция на экспорт). 19 мая 2022 года бюджетный комитет Бундестага лишил Шредера некоторых особых прав из-за его поддержки политики Путина. Был закрыт офис Шредера, но он и в дальнейшем имел право на пенсию и личную защиту

Мирш выразил мнение, что Шредер на посту канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг". Например, он упомянул отказ от участия в войне в Ираке, реформу школьного образования и легализацию гражданских партнерств для однополых пар.

Комментируя связи Шредера с Россией, генсек СДПГ заявил, что нынешний канцлер Олаф Шольц готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание - это две стороны одной медали".

Новости о международной политике - что известно

Главред также сообщал, что РФ готовит альтернативу "Мюнхену". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправляется в Минск на "конференцию безопасности", которую организуют Россия, Беларусь и Сирия на этой неделе.

Президент США Джо Байден назвал условие, когда Украина должна нанести удар по северокорейским войскам. Глава Штатов обеспокоен присутствием северокорейских войск на территории Курской области.

В то же время Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине самолеты МиГ-29. НАТО должно обеспечить защиту воздушного пространства, пока Варшава не получит новые самолеты.

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