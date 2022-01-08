Погромы в Казахстане организовали российские спецслужбы: в РФ выдвинули неожиданную версию

Столкновения в Казахстане / Reuters

Кровавые столкновения в Казахстане были организованы сотрудниками российских спецслужб, заявил основатель российского проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По словам правозащитника, сотрудник ФСБ передал ему информацию о масштабных протестах в Казахстане, которые за несколько дней переросли в беспорядки и боестолкновения с силовиками.

В письме отмечается, что российские спецслужбы "обкатали" сценарий для дискредитации мирных протестов.

"Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков — были задействованы заключенные из казахских тюрем. Их специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Им были поручены атаки на силовиков. Это действительно имело место быть в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме", — проинформировал сотрудник ФСБ, заявление которого процитировал Владимир Осечкин.

Помимо этого, как утверждает инсайдер из российской спецслужбы, силовики специально отправляли заключенных на штурм административных зданий для их последующей "утилизации".

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"Есть проблемы с подсчетом убитых. Львиная доля перебитого криминалитета, специально выпущенного или привлеченного на свободе, будет утилизирована без фиксации", — продолжил правозащитник, читая часть письма.

В своем письме сотрудник ФСБ отметил, что факты мародерства и убийства казахских силовиков были задокументированы. Эти "доказательства" позволили властям Казахстана обратиться к странам-членам ОДКБ за военной помощью для разгона мятежников. Боестолкновения в Алматы на фоне того, что в других городах страны было спокойно, по словам осведомленного инсайдера, лишний раз доказывают, что спецслужбы целенаправленно свозили заключенных только в подконтрольный город.

"Из этого письма следует, что с самого начала спецслужбы РФ и Казахстана планировали реализовать гибридный сценарий мягкого поглощения Россией Казахстана под предлогом "союзнической помощи", и в настоящее время мы призываем международное сообщество и журналистов проверить достоверность этой информации, которая имеет, на наш взгляд, ключевое значение для анализа и правильной оценки происходящего в эти дни", — подытожил Осечкин, публикуя письмо от офицера ФСБ.

Казахов расстреливали военные РФ?

Подразделения без опознавательных знаков вели интенсивную стрельбу по собравшимся в Алматы на площади безоружным людям, рассказал проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии один из лидеров протеста — 64-летний правозащитник Мейрхан Абдуманапов.

В 09:00 на площади появились военные грузовики, машины и несколько бронетранспортеров с пулеметами наверху. Оттуда вышли солдаты и взяли митингующих в кольцо. Военные открыли предупредительный огонь, а также ранили в ногу одного из участников протеста, рассказал очевидец.

Днем появились слухи, что в город прибыло подкрепление, в том числе российские войска. Как стемнело, около 18:30, на площадь выехали бронетранспортеры с пулеметами.

"Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали", — вспоминает Абдуманапов. По словам активиста, у него на глазах были убиты две девушки.

Под градом пуль протестующие покинули площадь и спрятались во дворах.

Как пояснил Абдуманапов, людей расстреливали солдаты без опознавательных знаков, которые через громкоговоритель обращались только по-русски: "Освободите площадь, будем расстреливать".

"Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем", — подчеркнул Абдуманапов.

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