Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях

Хо Ван Ланг прожил в цивилизации 8 лет / фото VnExpress/Pham Linh

Вьетнамский "тарзан" Хо Ванг Ланг, который прожил 40 лет в джунглях, прячась от "войны", скончался о рака через 8 лет после возвращения в "цивилизованный мир". От употребления современных пищевых продуктов и алкоголя у него диагностировали рак печени.

Хо Ван Ланг скончался в прошлый понедельник, прожив в 41 год в джунглях вместе со своим отцом Хо Ван Тхань, который бежал в дикую природу, после того, как от американских бомбардировок во время войны во Вьетнаме погибла половина его семьи, сообщает агентство Daily Mail.

Исследователь Альваро Черезо, который выследил семью еще в 2015 году, и ставший впоследствии другом Ланга, предположил, что "современная" жизнь, вероятно, имела для последнего фатальные последствия. "Вьетнамский тарзан" начал есть полуфабрикаты, что сказалось на его пищеварении, и употреблять алкоголь.

"Мне очень грустно видеть, как он идет, но его смерть является также освобождением. Мне не нравилось видеть, как он живет в цивилизации. Я всегда волновался, что он и его тело не выдержат таких кардинальных изменений", – с горечью сказал Черезо,

История вьетнамского "Тарзана"

В 1972 году американские самолеты разбомбили вьетнамскую деревню, в которой жил на тот момент двухлетний Хо Ван Ланг. Кроме него, как считалось, в живых остался только его отец, который и забрал мальчика в джунгли.

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За 41 год отец с сыном сменили пять мест для жилья, хотя все они были относительно недалеко друг от друга – всегда у подножия горы, где было тепло, и вблизи реки. Они питались медом и фруктами, ловили рыбу, охотились на крыс, змей, обезьян, лягушек, летучих мышей и птиц.

Ланг вырос в полной изоляции от внешнего мира, избегал людей, не видел часов, не знал о существовании электричества, а отец никогда не рассказывал ему о женщинах. Его отец старался поменьше рассказывать о "внешнем мире", чтобы Лангу не захотелось вдруг пойти и посмотреть на него. Между собой Танг и Ланг разговаривали на местном диалекте, но их словарь был довольно небольшой – не было необходимости что-то обсуждать.

За 40 лет жизни в джунглях ни Ланг, ни его отец ни разу серьезно не болели. Примерно раз в году у обоих случалась легкая простуда и периодически болел живот. Переехав в деревню, их иммунитет оказался бессильным к вирусам и бактериям, к которым обычные люди уже давно привыкли, и семья отшельников начали очень часто болеть. Отец Ланга умер в 2017 году. А через несколько лет у Хо Ван Ланга обнаружили злокачественные образования в печени.