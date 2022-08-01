'Похороним врага': Пекин грозит накануне вероятного визита Пелоси на Тайвань

В Китае делают воинственные заявления / Reuters

В Китайской народной республике делают новые воинственные заявления после появления публикаций о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии.

Китайский дипломат Цао Уи опубликовал угрозы о возможности применения силы КНР.

Со ссылкой на Командование Восточного военного округа Китая заявил, что Китай "готов похоронить любого вторгшегося врага".

Ситуация вокруг Тайваня

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Позже десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

10 июня в Сингапуре встретились министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фенхе. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, позволяющий "невоенное" использование Вооруженных сил. Это вызвало опасения относительно потенциального вторжения КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.

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