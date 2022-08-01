УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Похороним врага": Пекин грозит накануне вероятного визита Пелоси на Тайвань

1 августа 2022, 17:59

Китайские официальные лица делают воинственные заявления.

Китай
В Китае делают воинственные заявления / Reuters

В Китайской народной республике делают новые воинственные заявления после появления публикаций о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии.

Китайский дипломат Цао Уи опубликовал угрозы о возможности применения силы КНР.

Со ссылкой на Командование Восточного военного округа Китая заявил, что Китай "готов похоронить любого вторгшегося врага".

'Похороним врага': Пекин грозит накануне вероятного визита Пелоси на Тайвань

Ситуация вокруг Тайваня

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Позже десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

10 июня в Сингапуре встретились министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фенхе. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, позволяющий "невоенное" использование Вооруженных сил. Это вызвало опасения относительно потенциального вторжения КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.

Читайте еще:

новости США КНР Тайвань Нэнси Пелоси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:25

"Бывшая до сих пор живет с Потапом": Позитив рассекретил, где сейчас его экс-супруга

18:19

День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

18:03

"Украинская армия – самая сильная в мире": боевик "ДНР" рассказал матери, как работают ВСУВидео

17:59

"Похороним врага": Пекин грозит накануне вероятного визита Пелоси на ТайваньВидео

17:39

Путин как Невский, а ВСУ – "безбожники": в РФ насмешили новыми методичками о войнеВидео

Реклама
17:11

Война в Украине и ее последствия для России и Путина – чат с социологом Игорем Эйдманом

17:10

План трех "Д" с максимальным ударом по войскам РФ: Подоляк назвал сценарий контроперации ВСУВидео

17:06

"Мы слышали крики": оккупанты заставили пленного "Волыну" комментировать теракт в ЕленовкеВидео

17:02

Как почистить стиральную машину от накипи: 3 простых "домашних" способа, которые сохранят вашу технику

17:01

Эксперт пояснил, как и когда развалится путинская вертикаль власти в России

16:59

РФ собирает новый ударный кулак: эксперты назвали главное направление атакиВидео

16:56

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

16:54

Светлана Лобода рассказала, когда вернется в РФ

16:49

"Стратегическая цель": Хара объяснил, почему Украина должна разрушить Крымский мостВидео

16:44

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

16:29

Астролог предупредила о том, какие опасности таит в себе август для УкраиныВидео

16:24

Украина получила новую партию мощных HIMARS - РезниковВидео

16:09

"Сначала – уничтожение оккупантов": Данилов назвал условие переговоров с РФВидео

16:03

Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУВидео

15:58

В Каховке партизаны подорвали машину вместе с коллаборантом, он в реанимации - СМИВидео

Реклама
15:55

ВСУ освободили более 40 пунктов на Херсонщине: ситуация критическая, людям следует уезжать – ОВАВидео

15:53

Актер из сериала "Крепостная" ушел на фронт защищать Украину

15:41

Гороскоп на август 2022 для Козерогов: резкие перемены, снижение дохода и любовный треугольникВидео

15:32

Полыхало и взрывалось до утра: подробности ликвидации военного склада РФ на ХерсонщинеВидео

15:24

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

15:21

Киев "засыплет" ракетами: известна точная дата - жуткий прогноз экстрасенсаВидео

15:13

"Сейчас все будет однозначно": эксперт рассказал, признает ли Запад референдумы 11 сентября

15:04

"Зомби в клетке": Бабкин рассказал о родственниках из России

15:01

16-тонные HIMARS стояли на втором этаже: в РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видеоВидео

15:00

Гороскоп на июль 2022 для Стрельцов: работа мечты и чудесное выздоровлениеВидео

14:59

Ракетные удары по Москве: Тука назвал цели для ВСУВидео

14:27

От психопатии до онкологии: психолог объяснил, какими заболеваниями страдает ПутинВидео

14:24

79% украинцев за закрытые границы Россией с визами и таможнями - новый опрос

14:15

"Своих даже не забирают": буряты и россияне убивают друг в друга на ХерсонщинеВидео

14:07

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II - РезниковВидео

14:03

Евгений Жуков. Кадыровцы, зверства бурятов, раздача оружия населениюВидеоблоги

14:00

В новых "Сватах" сыграет дублер Добронравова

13:55

Успешное контрнаступление на Херсонщине: ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них прапорщик и офицерВидео

13:50

Досье Traffic Devils досье

13:45

Тепло, но неустойчиво - с дождями и грозами: прогноз погоды от Диденко на 2 августаВидео

Реклама
13:42

"Все империи распадаются": эксперт оценил сценарий развала России после войны в Украине

13:37

Безруков опозорился заявлением о своих яйцах

13:33

Москва должна соблюдать обязательства: Кулеба о прорыве "зерновой блокады" РФВидео

13:16

Муж погиб, 13-летний сын истекал кровью на глазах у матери: медики спасли раненую женщину из ЛиманаВидео

13:14

Платье в аренду, крепкий коктейль и шикарный особняк: Борис Джонсон сыграл с женой пышную свадьбу

13:00

Гороскоп на завтра 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

12:27

Американские эксперты пояснили, как агрессоры пытаются уберечь Антоновский мост от обстрелов ВСУВидео

12:17

В Англии болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом к футболисту ЗинченкоВидео

11:54

Как выбрать идеальный кофе для кофемашины или кофеварки и не попасть впросак

11:49

Анатолий Анатолич жестко в сказке поглумился над Тодоренко, Седоковой, Джиганом и Путиным

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять