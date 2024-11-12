Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша направит в Украину легион военных: первые контракты с ВСУ подписаны

Анна Косик
12 ноября 2024, 14:33
189
В Польше приняли уже несколько сотен заявок на присоединение к Украинскому легиону.
ВСУ, флаги Польши и Украины
После подготовки в Польше добровольцев начнут отправлять в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Первая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ
  • Общее количество заявок в Украинский легион выросло до 600

В рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в польском Люблине 12 ноября первые добровольцы, изъявившие желание присоединиться к Украинскому легиону, подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

Как сообщает "Укринформ", процедура подписания происходила по очереди для каждого из добровольцев. Что важно - все желающие имели возможность ознакомиться с контрактом заранее.

видео дня

"Поздравляю в Вооруженных силах Украины", - сказал руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.

Петр Горкуша, представитель рекрутингового центра на брифинге для СМИ впоследствии сообщил, что по состоянию на 12 ноября в Украинский легион заявки подали уже более 600 человек.

Создание в Польше Украинского легиона - что известно

Напомним, о том, что Украина и Польша договорились о формировании из граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, добровольческого военного подразделения сначала заявил президент Владимир Зеленский.

Впоследствии Главред сообщал, что Польша будет осуществлять лишь подготовку бойцов "Украинского легиона", больше никаких обязательств на себя Варшава не брала. После прохождения подготовки в Польше солдаты Украинского легиона отправятся в Украину и будут проходить службу на передовой, защищая границы государства.

Позже народный депутат Юрий Камельчук утверждал, что уже в сентябре этого года сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ и помочь им защищать Украину от вооруженной агрессии России. Однако процесс затянулся и добровольцев до сих пор не отправили в Украину.

Читайте также:

Что такое Украинский легион в Польше

Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Евросоюза.

11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши ВСУ доброволец Польша
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Можно создать более 10 бригад: нардепы предлагают расформировать ТЦК

Можно создать более 10 бригад: нардепы предлагают расформировать ТЦК

15:40Украина
Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

14:29Синоптик
Тотальный разгром на Курщине: ВСУ устроили "черный день" для армии РФ

Тотальный разгром на Курщине: ВСУ устроили "черный день" для армии РФ

13:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко

Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко

Наталья Могилевская "наехала" на Игоря Кондратюка из-за Тины Кароль

Наталья Могилевская "наехала" на Игоря Кондратюка из-за Тины Кароль

Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Коррупция в МСЭК: уже известно, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Снег, дожди, мороз: Украину скоро атакует зимняя погода

Снег, дожди, мороз: Украину скоро атакует зимняя погода

Последние новости

15:43

Взрослая девушка: как выглядит дочь Бейонсе и Джей Зи

15:40

Можно создать более 10 бригад: нардепы предлагают расформировать ТЦКВидео

15:40

Зачем нужны горизонтальные линии на заднем стекле автомобиля

15:20

"Границы не могут быть изменены силой": в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия

15:02

У Кейт Миддлтон рак: репортеры сомневаются в диагнозе принцессы

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - КорольчукЕсли РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
14:53

"Там шансов не было": про последние дни Узелкова рассказала коллега боксера

14:47

Порошенко выстроил коррупционную систему МСЭК, последствия которой ощутимы по сей день - Гладких

14:33

Польша направит в Украину легион военных: первые контракты с ВСУ подписаны

14:31

Главное, не перепутать: для чего используется каждая ячейка стиральной машиныВидео

Реклама
14:29

Будут идти мокрый снег и ледяной дождь: какие области накроет опасная погода

13:52

Новый год проведете в бедности: что нельзя делать 13 ноября - приметы

13:52

"Легко судить": бывшая жена покойного Узелкова ответила на хейт

13:42

Отключение света до 4 часов: Корольчук предупредил, к чему готовиться украинцам

13:37

Готовятся молниеносно: крутейший рецепт ленивых пирожков без лепкиВидео

13:17

Тотальный разгром на Курщине: ВСУ устроили "черный день" для армии РФ

13:10

Голливудская актриса беременна "радужным" ребенком

12:57

"Есть искра": Злата Огневич рассказала о связи с женатым украинским певцом

12:30

Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео: новые детали подрыва

12:24

Как понять, что человек говорит неправду: главные признаки обманщика

12:04

Сколько лет девушке: сложная загадка для самых сильных математиков

Реклама
11:59

РФ выпустила более 100 ударных БпЛА за ночь: сколько было сбито - детали от ПС

11:52

"Никогда не будешь полностью готова": у Кейт Миддлтон случился срыв на людях

11:50

Доступ к ресурсам и войска в Европе: в FT узнали, что Зеленский предложил Трампу

11:47

Катастрофа или спасение Украины: Трамп готовит кадровые изменения в США, что известно

11:45

Украинцам будет угрожать затяжной блэкаут: чем опасны удары России по АЭС

11:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

11:05

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Быкам - обида и страх, Лошадям - испытания

10:43

В России спасают жизнь известного телеведущего

10:31

Сырский встретился со Стерненко и другими волонтерами: о чем говорили

10:14

"Атака 11 ноября была репетицией": когда ждать нового ракетного удара РФ

10:11

"Ракеты могут долететь до Лондона": РФ психологически давит на Европу - Свитан

10:02

Storm Shadow и усиление Украины: Франция и Великобритания готовят важные решения

09:41

"Побег с мамой": внучка Софии Ротару раскрыла, где она сейчас находится

09:29

Идут в "банзай-атаки": РФ ведет кровавые бои на Курщине - в чем цель Кремля

09:18

Мужчина раскопал задний сад своего 450-летнего дома и нашел настоящий кладВидео

09:15

В Украине есть дефицит электроэнергии: когда ждать отключений света - эксперт

08:34

"Продался": украинцев взбудоражило видео, как путинист Серов запел на украинском языке

08:21

Выжил только отец: ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детейФото

08:17

Тяжёлые сутки для ВСУ: враг продвинулся в районе 10 населённых пунктов - DeepState

08:10

Девушка обмазала волосы мороженым и показала результат: эффект удивил всехВидео

Реклама
08:10

Потери российских оккупантов безумныемнение

07:55

Прогремел взрыв и вспыхнул пожар: в Белгородской области дрон поразил нефтебазу

07:35

"50 лбов": предательница Лолита заявила, что ее пытаются уничтожить в РФ

06:58

Армия РФ использует захват Угледара для дальнейшего наступления – ISW

06:10

Статистика ракетных ударов оккупантов по Украинемнение

05:30

17-летние должны прийти в ТЦК: что от них хотят

05:30

Как правильно - "листОпад" или "листопАд": можно употреблять только один вариантВидео

05:00

Какой сегодня праздник 12 ноября 2024: почему нельзя дарить цветы сегодня

04:23

Страннее некуда: учительница поразила Сеть "худшими" именами детей из класса

04:15

Потеряете все благополучие: запреты, которые нельзя нарушать 12 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять