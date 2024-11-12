Польша направит в Украину легион военных: первые контракты с ВСУ подписаны

В Польше приняли уже несколько сотен заявок на присоединение к Украинскому легиону.

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После подготовки в Польше добровольцев начнут отправлять в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Первая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ

Общее количество заявок в Украинский легион выросло до 600

В рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в польском Люблине 12 ноября первые добровольцы, изъявившие желание присоединиться к Украинскому легиону, подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

Как сообщает "Укринформ", процедура подписания происходила по очереди для каждого из добровольцев. Что важно - все желающие имели возможность ознакомиться с контрактом заранее.

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"Поздравляю в Вооруженных силах Украины", - сказал руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.

Петр Горкуша, представитель рекрутингового центра на брифинге для СМИ впоследствии сообщил, что по состоянию на 12 ноября в Украинский легион заявки подали уже более 600 человек.

Создание в Польше Украинского легиона - что известно

Напомним, о том, что Украина и Польша договорились о формировании из граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, добровольческого военного подразделения сначала заявил президент Владимир Зеленский.

Впоследствии Главред сообщал, что Польша будет осуществлять лишь подготовку бойцов "Украинского легиона", больше никаких обязательств на себя Варшава не брала. После прохождения подготовки в Польше солдаты Украинского легиона отправятся в Украину и будут проходить службу на передовой, защищая границы государства.

Позже народный депутат Юрий Камельчук утверждал, что уже в сентябре этого года сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ и помочь им защищать Украину от вооруженной агрессии России. Однако процесс затянулся и добровольцев до сих пор не отправили в Украину.

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Что такое Украинский легион в Польше Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Евросоюза. 11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

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